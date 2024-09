Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone

Puis­sance

Ecri­vain, his­to­rien du cinéma, comé­dien, scé­na­riste et réa­li­sa­teur, Noël Sim­solo a publié de nom­breux essais (sur Clint East­wood, Billy Wil­der, Kenji Mizo­gu­chi, Sacha Gui­try, Alfred Hit­ch­cock, Fritz Lang, le film noir…) et entre­tiens (avec Ber­trand Taver­nier, Alexandre Astruc, J-P Mocky) mais celui avec Ser­gio Leone est le plus impor­tant.

Cet ensemble d’entretiens est né d’une ami­tié de longue date. Elle couvre pra­ti­que­ment toute la vie et l’œuvre du cinéaste, depuis ses péplums au début des années 1960 jusqu’à Il était une fois en Amé­rique (1984).

Ces révé­la­tions plongent l’amateur d’une telle œuvre dans les cou­lisses de la fabri­ca­tion des films et dévoilent autant les sources d’inspiration que les méthodes de tra­vail du cinéaste. Sont éga­le­ment pré­ci­sés lon­gue­ment les rap­ports de Leone avec ses acteurs (Clint East­wood, Charles Bron­son, Eli Wal­lach, Lee Van Cleef, Henry Fonda, Clau­dia Car­di­nale, Robert De Niro…). Sans oubliéer­bien sûr un « acteur » au rôle invi­sible mais majeur : Ennio Morricone.

Depuis la pre­mière paru­tion (1987) de ces Conver­sa­tions, non seule­ment ce cor­pus est de réfé­rence mais il repa­raît enri­chi de nom­breuses pho­to­gra­phies, d’une nou­velle pré­face et d’entretiens encore inédits avec Leone.

Nous com­pre­nons dans ce livre com­bien en rai­son des « pou­voirs » du réa­li­sa­teur est née la puis­sance de son style. Leone est un fort. Tout comme ses héros qui veulent vaincre la matière pour la sou­mettre : leur style vient de là. Mais, le style de Leone, c’est la nature maî­tri­sée par la per­son­na­lité. Dans la main du faible, elle est chaos, désordre, mais avec la main du fort il l’a tou­jours domes­ti­quée et transformée.

jean-paul gavard-perret

Noël Sim­solo, Conver­sa­tions avec Ser­gio Leone, Capricci édi­tions, Paris, 2024, 256 p. — 39,00 €.