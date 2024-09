La tempête(Shakespeare / Stéphanie Tesson)

Une faran­dole de caractères

De belles pan­to­mimes, des ellipses musi­cales per­mettent de mettre en évi­dence les élé­ments invi­sibles qui struc­turent les rap­ports entre les êtres. On assiste à une comé­die de carac­tères, une mise en scène tru­cu­lente et légère, qui obère l’aspect tel­lu­rique, voire méta­phy­sique du pro­pos de Sha­kes­peare.

L’interprétation pri­vi­lé­gie les aspects psy­cho­lo­giques, si ce n’est affec­tifs, et semble mettre le pro­pos au ser­vice d’une valo­ri­sa­tion de la rela­tion entre Ariel et Pros­pero. On assiste à une fable mora­liste, certes char­mante, allègre, mais sans doute trop expli­cite pour res­ti­tuer la sub­ti­lité et la den­sité de la pièce.