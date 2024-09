Julia Wallner, Der die DADA

Réen­gen­drer Dada

Lors de soi­rées exu­bé­rantes et d’endiablés hap­pe­nings, Dada était avant-gardiste et révo­lu­tion­naire. Les hor­reurs de la Pre­mière Guerre mon­diale et les bou­le­ver­se­ments poli­tiques en Europe ont ras­sem­blé des artistes de la lit­té­ra­ture, des arts visuels, de la musique et de la danse du monde entier qui s’opposaient au sys­tème et cher­chaient de nou­velles formes d’art. Ils ont répondu à la frag­men­ta­tion per­çue du monde par des mes­sages artis­tiques absurdes, absurdes et sub­ti­le­ment contradictoires.

L’expo­si­tion DADA au musée Arp et son cata­logue montrent la par­ti­ci­pa­tion (encore sous-estimée) des femmes dans le plus sub­ver­sif de tous les mou­ve­ments artis­tiques du XXe siècle. Sophie Taeuber-Arp, Han­nah Höch, Gabrielle Buffet-Picabia et bien d’autres artistes fémi­nines ont influencé cette avant-garde. Pour la pre­mière fois, leurs œuvres peuvent être vues aux côtés de celles de leurs col­lègues mas­cu­lins dans une grande expo­si­tion rétros­pec­tive. Avec la volonté incon­di­tion­nelle de ren­ver­ser l’ordre éta­bli, Dada a brisé de nom­breuses fron­tières, y com­pris celles du genre.

Une telle expo­si­tion et son cata­logue repensent d’anciennes ques­tions et en sou­lèvent d’autres tout en retra­çant la plu­ra­lité sur­pre­nante et cachée du mou­ve­ment Dada.

jean-paul gavard-perret

Julia Wall­ner, « Der die DADA”, Hir­mer Ver­lag, 2024 ( et expo­si­tion jusqu’en jan­vier 2025, 288 p., 32 E.