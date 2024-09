Laps et ellipses

Pour Lena Aires, le pro­ces­sus de créa­tion de pho­tos est une façon de pui­ser dans son ima­gi­na­tion pour ras­sem­bler ce qu’elle aime : le spi­ri­tuel, la nature, les ani­maux, l’intimité, les moments calmes et tendres.

Le sen­suel appa­raît dans ses pho­to­gra­phies dont ses auto­por­traits – que ce soit à tra­vers la qua­lité de la lumière, le geste des femmes ou leurs cap­ta­tions par frag­ments. De nom­breux pou­voirs arché­ty­paux se croisent en des images qui consti­tuent un cha­pitre impor­tant de sa vie et de son travail.

Elle ne cherche pas à défaire le monde mais à le ras­sem­bler en une extase qui offre toute conso­la­tion pos­sible pour atteindre l’inconnu, le cos­mique. L’hyperréalisme le plus plat se trans­forme en poé­sie visuelle par les réin­ter­pré­ta­tions de la pho­to­graphe, sou­vent dans les images en noir et blanc où les formes deviennent le chant des volumes et des lignes.

jean-paul gavard-perret

Lena Aires, Setanta Books, édi­tions Setenta, n°19, 2024.