Thomas Cantaloube, Les Mouettes

Le ser­vice dont les opé­ra­tions n’existent pas !

Fondée en 2016, TOE — The Ori­gi­nals Edi­tions — gère les licences de tout ce qui touche au Bureau des Légendes quel que soit le for­mat comme des ouvrages autour de l’espionnage, un jeu de rôle et même des affiches. C’est dans ce cadre que le pré­sent roman trouve sa place, une coédi­tion entre TOE et Fleuve Noir.

Le Bureau des Légendes est une série télé­vi­sée en cinq sai­sons dif­fu­sées entre avril 2015 est mai 2020. Le thème est cen­tré sur les opé­ra­tions du ser­vice de ren­sei­gne­ment exté­rieur de la France. Ven­due dans plus de 120 pays, elle a été salué par la DGSE, elle-même, pour son réalisme.

Au nord-est du Mali, les vil­la­geois de cette petite conces­sion n’en sont pas à la pre­mière incur­sion de Dji­ha­distes dans leur quo­ti­dien. Ceux-ci ont besoin d’un méde­cin. Alas­sane, l’assistant de l’iman, a fait une année d’études d’infirmier. Lorsque la colonne repart, il veut aller avec eux, il veut ven­ger la mort de son iman tué par des Fran­çais. À la DGSE, deux agents réper­to­rient les images prises par un drone mili­taire sur­vo­lant le Nord-Mali. L’une d’elle les alerte. Elle montre un signal qui informe que Canaque a infil­tré le GSIM — Groupe de Sou­tien à l’Islam et aux Musul­mans — et qu’il est opé­ra­tion­nel.

Six mois plus tard, à l’initiative de Marie-Jeanne Duthil­leul, la direc­trice du Bureau des Légendes, se tient une réunion déli­cate. Les infor­ma­tions remon­tées par Canaque font état d’un flo­ris­sant tra­fic d’armes des­ti­nées aux groupes ter­ro­ristes. C’est au Direc­teur des opé­ra­tions, c’est-à-dire au res­pon­sable du Ser­vice Action, le bras armé du ren­sei­gne­ment, de faire ces­ser ce tra­fic qui menace les troupes fran­çaises sta­tion­nées en Afrique. Il est décidé de détruire le navire qui trans­porte ces armes depuis le port de Durrës, sur la côte alba­naise.

Un com­mando de Mouettes, le nom que se donne les membres du Ser­vice Action, mené par le capi­taine Yan­nick Cor­san, est activé. Sur place, alors que tout s’est bien déroulé, que l’action va se conclure, ils sont confron­tés à un dilemme et annulent l’opération. Or, il faut abso­lu­ment conti­nuer l’action car trop de vies, dont celle de l’agent infil­tré, en dépendent…

On retrouve dans ce roman des pro­ta­go­nistes de la série et des nou­veaux venus le temps que cette affaire occulte, dont per­sonne ne saura jamais rien, soit menée à son terme. Avec un récit aux com­po­santes tout à fait cré­dibles, voire tirées d’une réa­lité peu média­ti­sée, l’auteur déve­loppe une intrigue fort bien construite avec nombre de liens avec des lieux authen­tiques. Loin d’être linéaire, cette intrigue prend en compte nombre de cou­rants, de struc­tures, d’organisations et de per­son­nages de bords dif­fé­rents, cha­cun ayant une bonne rai­son d’agir comme il le fait.

On redé­couvre l’esprit qui ani­mait la série télé­vi­sée, sauf que le lec­teur doit ima­gi­ner une repré­sen­ta­tion des per­son­nages et des décors. Entre l’Afrique, l’Europe de l’Est et ses réseaux mafieux, il y a matière à conce­voir une belle his­toire bien trouble dans le cadre des actions menées par les ser­vices de ren­sei­gne­ments de tous pays. Ce roman laisse espé­rer une suite qui serait la bienvenue.

serge per­raud

Tho­mas Can­ta­loube, Les Mouettes, Fleuve Noir, coll. Le Bureau des Légendes et TOE — The Ori­gi­nals Edi­tions, août 2024, 336 p. — 20,90 €.