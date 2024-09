Jérémy, Vesper — t.04 : “La Valse éternelle”

Contre les forces du Mal…

Puisant dans des mytho­lo­gies, inté­grant des élé­ments de la fan­tasy décli­née dans tous ses genres, ce récit se déploie dans un uni­vers en crise. On retrouve nombre des com­po­santes du monde qui peuple, en ce XXIe siècle, la pla­nète Terre, un monde déchiré par la haine, la peur, la mani­pu­la­tion, le défer­le­ment de dif­fé­rends, le déluge des ambi­tions. L’Archimériste, qui veut recon­qué­rir les terres dont il a été exclu, rap­pelle beau­coup une petite frappe qui sévit actuel­le­ment.

Il aborde des thèmes qui sont deve­nus bien fami­liers comme ces Migrants qui, pour fuir la misère, la guerre, bravent mille périls espé­rant trou­ver un Eldo­rado mythi­fié. Or, dans cet Eldo­rado, ce ne sont que déchi­re­ments, com­plots, croyance en des idées ineptes, peur ins­tru­men­ta­li­sée, fer­me­ture des fron­tières, rejet, exclu­sion…

Et Jérémy joue magni­fi­que­ment avec tous ces élé­ments pour un récit tendu, dense, d’une grande qua­lité. Si d’aucuns moquent les bandes des­si­nées pour leurs textes assez suc­cincts, ils doivent abor­der ce récit où l’auteur ins­talle un nar­ra­tif puissant.

Vesper est une créa­ture hybride, mi-humaine mi-chimère. Vanea, sa demi-sœur, aurait été dévoré par un comte. Avec Eko, un jeune gar­çon qui souffre de cris­tal­li­sa­tion mais dis­pose d’atouts en matière de magie, et Zarak, son fami­lier, un croi­se­ment entre dif­fé­rentes races huma­noïdes, elle traque son assas­sin. Elle découvre que c’est Vanea, elle-même, qui se dis­si­mule sous l’armure. Elle doit sa sur­vie à un pacte passé avec l’Archimériste, une entité mons­trueuse.

Ves­per est entraî­née, avec ses com­pa­gnons, dans une quête ter­rible, affron­tant de grands dan­gers, pour libé­rer sa demi-sœur des clauses du pacte.

Ce qua­trième tome scelle la fin de la saga où la créa­ture hybride doit affron­ter, en face à face, son pire ennemi. Cet Archi­mé­riste a mis tant de pièges sur le par­cours de Ves­per, n’hésitant pas à réin­car­ner des proches de l’héroïne pour la mettre en dan­ger.

En auteur com­plet, il assure des­sin et cou­leur, ins­tal­lant dans ses planches au décou­page dyna­mique, un uni­vers à la fois fée­rique et cré­dible. Il donne à voir des popu­la­tions très dif­fé­rentes, fai­sant preuve, une fois encore, de sa capa­cité de créa­tion, de son ima­gi­na­tion féconde. Mais il impose une éner­gie à ses pro­ta­go­nistes qui res­sort magni­fi­que­ment lors des affron­te­ments, des com­bats avec des forces occultes invoquées.

Un qua­trième tome qui se lit avec un grand inté­rêt pour la mise en œuvre de ce monde ima­gi­naire pour­tant si proche du nôtre, pour la richesse de son intrigue, pour son gra­phisme éblouissant.

serge per­raud

Jérémy (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Ves­per — t.04 : La Valse éter­nelle, Dar­gaud, août 2024, 56 p. — 17,00 €.