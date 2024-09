Lucia di Luciano, Essenzialità (exposition)

Abstrac­tion et utopie

Lucia di Luciano qui, nona­gé­naire, vit et tra­vaille tou­jours à Rome, reste une figure majeure du mou­ve­ment artis­tique ita­lien Arte Pro­gram­mata. Elle lança dans les années 1960 deux pro­jets artis­tiques — Gruppo 63 et Ope­ra­tivo — inno­vants et uto­piques. Elle a redé­fini la rela­tion entre l’individualité et la col­lec­ti­vité à l’aide des nou­velles tech­no­lo­gies et s’est mise à expé­ri­men­ter la théo­rie des cou­leurs et le concept de grille en sur­face plas­tique.



Depuis 2016, à l’âge de 86 ans, elle s’est affran­chie de sa rigueur d’antan et a élargi ses recherches d’une manière nou­velle, libre et décom­plexée. Ces nou­velles pein­tures sont aussi libé­rées et décons­truites quoique syno­nymes d’une large his­toire de l’abstraction explo­rée au pin­ceau pour la radi­ca­lité géo­mé­trique et répé­ti­tive de motifs issus de don­nées rationnelles.

L’artiste expose ici sous le titre d’ Essen­zia­lità une série de tableaux chez Lovay Fine Arts. Ils furent essen­tiel­le­ment conçus durant ces der­niers mois. Alors que pen­dant plus de qua­rante ans, Lucia di Luciano s’est adon­née sans relâche à une rigou­reuse abs­trac­tion, quasi mathé­ma­tique, fina­le­ment elle laisse un vaga­bon­dage à ses motifs de grille en expé­ri­men­tant la cou­leur avec une conscience de la com­po­si­tion tou­jours incroyable.

Le qua­drillage s’agence de façon orga­nique, vibre sou­ple­ment sur l’espace de la toile en jouant élé­gam­ment avec la lumière et la palette chro­ma­tique. C’est comme si appa­rais­sait “une jeune artiste de 90 ans”, dit le galeriste.

jean-paul gavard-perret

Lucia di Luciano, Essen­zia­lità, Lovay Fine Art, Genève, automne 2024.