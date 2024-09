Philippe Favier & David Quéré, Un bouquet d’asters

Contre l’insignifiant et l’arbitraire

Entre facé­tieux et favo­rable, Phi­lippe Favier offre aujourd’hui le cos­mos dans une assiette en verre. Ce monde inso­lite est sou­li­gné par David Quéré selon son ima­gi­naire d’un car­to­graphe méti­cu­leux mais para­doxal.

Il se voue à l’érection de ter­ri­toires fan­tas­tiques pour épou­ser le cos­mos indé­pen­dant « alter­na­tif » dans le sens du grand et du petit trans­for­més en une suite pieu­se­ment ico­no­claste. A par­tir de l’infiniment petit, le grand se cache, comme si deux globes s’emboîtaient l’un dans l’autre en pou­pée gigogne.

Les deux créa­teurs nous font sor­tir de notre alié­na­tion per­cep­tive entre myo­pie et hyper­mé­tro­pie. Sur­git une fan­tas­ma­go­rie qui brasse et reprend ce que le trai­te­ment de l’image et de l’écriture (mal)traite les registres admis dans une telle connexion.

Nous sommes confron­tés à des uni­vers entiè­re­ment inso­lites com­pa­tibles avec le monde fami­lier même s’il tient le cos­mos en mys­té­rieuses trans­for­ma­tions. Les créa­teurs changent de formes, par­fois d’échelles ou de cou­leurs. Ils n’obéissent plus aux mêmes lois, ne se déplacent plus de la même façon et par­fois entrent en conflagration.

Lignes, formes, for­mats semblent perdre leurs pro­prié­tés. Ces deux uni­vers sont aussi iden­ti­fiables qu’inimaginables. Ne s’y trouvent pas de monstres venus d’autres pla­nètes : tout y est ter­restre, recon­nais­sable mais répond à une autre « économie ».

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Favier, David Quéré, Un bou­quet d’asters, Fata Mor­gana, Font­froide le haut, 2024, 16 p.