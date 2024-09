Jean-Claude Bélégou, Aurane

Courants conduc­teurs et vie à l’envers

Inter­pré­tée par la comé­dienne Noé­mie Sar­cey, le nou­veau per­son­nage du trip­tyque de Jean-Claude Bélé­gou est Aurane. Elle-même comé­dienne, elle répète une par­tie (la pre­mière) de la « Confes­sion d’un enfant du siècle » de Mus­set lorsqu’il écri­vait son désen­chan­te­ment.

Ce per­son­nage n’épouse pas celui incar­née par l’auteur. Pour preuve, Aurane, repré­sen­tée par l’actrice, dit mais aussi chante, danse et pour­suit sa vie quo­ti­dienne en une suite de frag­ments et plans-séquence brefs où la comé­dienne elle-même improvise .

Existent ainsi des jeux de dédou­ble­ments et aussi d’un cor­pus lin­guis­tique où le plus sou­vent il s’agit de rete­nir les voix entre­mê­lées soit par voix-off sur le texte de Mus­set soit, par exemple, des bribes de conver­sa­tions de bus ou des confi­dences de voi­sins de repas d’une noce.

Lors de la pre­mière par­tie du trip­tyque (Apol­line) l’atmosphère était tra­gique, hiver­nale et noc­turne dans un récit tendu. Ici, à l’inverse la lumière et le prin­temps règne. Et sou­dain le film change par rap­port au pre­mier : nous sommes ici dans la comé­die de la vie, une sorte de comé­die d’été.

Concor­dances ou non sont assu­rées dans ce par­fait été et cette presque insou­ciance. Il existe dans Aurane des sur­faces éblouis­santes. Elle y apprend la vie qui est en elle et d’où elle contemple le monde et l’humain au-delà des rai­nures sinueuses de Musset.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Bélé­gou, Aurane, long métrage. Visible sur son site https://www.belegou.org