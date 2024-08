Camilla Ferrari, Autoportraits (exposition)

De la soli­tude au monde

Camilla Fer­rari (née en 1992) est une pho­to­graphe, cinéaste basée à Milan. Son tra­vail mêle images fixes et images ani­mées. C’est l’occasion unique de réflé­chir à l’ambiguïté de la per­cep­tion, à la coexis­tence du rêve et de la réa­lité, à la puis­sance du silence et à la poé­sie de la vie quo­ti­dienne.

« L’objectif de mon tra­vail consiste à créer un espace de silence », explique-t-elle. En naît une atmo­sphère là où l’important n’est pas ce qui se passe dans l’image, mais plu­tôt l’espace qu’elle crée autour de nous : “Dans l’idéal, j’aimerais que les gens regardent mon tra­vail parce qu’ils ont besoin de paix et de calme.”, écrit-elle.

Ses dip­tyques emblé­ma­tiques asso­cient des images fixes et des vidéos ver­ti­cales. Elles s’articulent notam­ment autour de sujets peu trai­tés, comme la poé­sie du quo­ti­dien et les rela­tions entre les gens et leur envi­ron­ne­ment. Pour elle, la pho­to­gra­phie est une entrée dans un monde de per­cep­tion très subjectif.

Commen­çant par l’auto-portrait, elle jouait avec sa réa­lité en retou­chant ses visuels à l’aide d’un logi­ciel pour étu­dier sa per­son­na­lité dans sa soli­tude. Elle n’a cessé de per­fec­tion­ner ses com­pé­tences et a élargi ses hori­zons. Elle est pas­sée du por­trait à la pho­to­gra­phie de rue, puis au repor­tage et plus tard à un tra­vail plus concep­tuel. Son tra­vail a déjà été publié dans Natio­nal Geo­gra­phic, The New York Times, U.S. News, La Repub­blica et Domus, entre autres. Paral­lè­le­ment à ses pro­jets per­son­nels et édi­to­riaux, Camilla Fer­rari a col­la­boré avec des clients com­mer­ciaux sur des com­mandes spé­ciales, tels que Lam­bor­ghini, Loro Piana et Sony Music, entre autres.

jean-paul gavard-perret

Camilla Fer­rari, Auto­por­traits, Ins­ti­tuto ita­liano di foto­gra­fia, Turin, Du 14 mars au 1er sep­tembre 2024.