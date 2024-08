L’Art érotique de Leone Frollo — Tome 1

Une maî­trise de la plas­tique féminine !

Si l’Italie compte des peintres et des illus­tra­teurs fameux, elle pos­sède des grands maîtres du des­sin éro­tique, de Cre­pax à Manara, de Ser­pieri à Magnus. Leone Frollo, qui a beau­coup œuvré dans ce genre, a été quelque peu écarté par l’histoire du Neu­vième Art, ayant beau­coup tra­vaillé pour les Fumetti grand public et les Fumetti per Adults.

Il com­mence par des études d’architecture tout en des­si­nant, réa­li­sant des docu­men­taires, des courts-métrages en 16 mm, culti­vant l’art pho­to­gra­phique. Sa pre­mière bande des­si­née paraît entre mars 1949 et juin 1950 dans une revue men­suelle alors qu’il est encore lycéen.

Il a beau­coup des­siné dans les domaines de la fan­tasy et de l’horreur avant de pas­ser à la bande des­si­née éro­tique avec, entre autres, deux fameuses héroïnes : Bian­ca­neve (Blanche-Neige) et Luci­fera, une sculp­tu­rale dia­blesse du Moyen Âge. Les ama­teurs éclai­rés, les col­lec­tion­neurs ne s’y sont pas trom­pés d’ailleurs, le dénom­mant le Maître du Rialto, ce quar­tier de Venise où il a vécu la plus grande par­tie de sa vie.

Il consacre les der­nières années de sa vie à des illus­tra­tions éro­tiques, uti­li­sant, sur du papier, diverses tech­niques de des­sins comme l’aquarelle, le crayon, l’encre, le pas­tel… “Dans ses por­traits, Frollo peint — en exal­tant leurs corps souples — des jeunes femmes sans pré­ju­gés. Il donne des traits déli­cats et des peaux pâles à des Divines sai­sies à des moments d’une iro­nie sub­tile. Il crée des ama­zones éman­ci­pées aux che­ve­lures vapo­reuses et aux tenues raf­fi­nées. Il rend hom­mage à ces femmes fatales pro­po­sant des jeux ver­ti­gi­neux, le plus sou­vent repré­sen­tées dans des expres­sions qui exal­taient leur grâce sans une once de vul­ga­rité.”

Une intro­duc­tion de Clau­dio Dell’Orso détaille sa bio­gra­phie et une par­tie de sa biblio­gra­phie, met­tant l’accent sur les points forts de son œuvre, sur les élé­ments remar­quables qui en font un des maîtres de ce genre d’illustration.

L’album se com­pose de quatre par­ties avec pour cha­cune en intro­duc­tion, une phrase, une cita­tion d’un auteur célèbre pas tou­jours investi dans l’érotisme. Ainsi, la par­tie inti­tu­lée S’exhiber est liée à Guillaume Apol­li­naire, Fan­tasmes à William Sha­kes­peare, La Langue à Li Yu et Le Fouet au Mar­quis de Sade.

Les édi­tions Glé­nat pro­posent un élé­gant ouvrage met­tant en valeur ces illus­tra­tions, pour beau­coup inédites, de ces femmes sublimées.

serge per­raud

L’Art éro­tique de Leone Frollo — Tome 1, Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, août 2024, 120 p. — 30,00 €.