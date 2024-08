Emmanuelle Bousquet, Haute couture

Cousu et conçu main

Long­temps, car issue d’une famille de cou­tu­riers d’une marque de renom­mée fran­çaise, elle cachait le nom, Emma­nuelle Bous­quet ne se per­met­tait jamais de liberté ves­ti­men­taire. Elle s’est tue mais peu à peu, ado­les­cente, elle a construit sa fémi­nité et ce, avec une obses­sion qu’elle pré­cise : “tra­vailler la peau de la Femme ne m’a jamais quitté, un long com­bat interne entre le vête­ment et la chair, mais aussi cher­cher une seconde peau sur mes auto­por­traits que je créé en flou­tant, éprou­vant en cas­sant , mor­dant, grat­tant les polaroids”.

Cette liberté de vie et de pho­to­gra­phie est le fon­de­ment d’une double liberté du corps capable d’être qui il est et de n’importe quelle forme, ori­gine, genre. Cette série Haute Cou­ture est, écrit-elle encore, “une recherche de liberté chro­nique face à mes ori­gines fami­liales”. Chaque livre est unique, cousu à l’aiguille sur les tirages “comme une seconde peau” pré­cise Emma­nuelle Bousquet.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuelle Bous­quet, Haute cou­ture, Edi­tioons Bes­sard, Paris, 2024, non paginé — 50,00 €.