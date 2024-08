Emmanuel Moses, Le dictionnaire des sérénités

Trou­ver l’amour

Ce que j’aime chez Moses reste son absence de laisser-aller au lyrisme — même si au besoin il “tape l’incruste” en cha­let de mon­tagne avec un poète du genre opposé — pour par­ler Gains­bourg — mais enten­dons lyrique. Tou­te­fois, le pre­mier garde sa ligne géné­rale à suivre, même la nuit et avec des inat­ten­dus (de Jodo­rovsky à Nietzsche), le tout à la recherche de la trans­pa­rence dont l’opacité est la corollaire.

Sa recherche de la trans­pa­rence passe par l’opacité. Elle nour­rit la com­plexité de l’auteur et de son aimée qui innerve ce livre (et pas seule­ment celui-ci). Après tout et au nom de ce que l’amour « fait » des deux corps de ce couple d’élection. Ils sont réels, fan­tas­més, vibrants (une telle expé­rience est connue à tout « amourant »).

Pour Emma­nuel Moses, quitte à goû­ter le plai­sir ou l’horreur comme prix à payer entre énigme et rêve, il faut oser pas­ser par de tels sla­loms des pas­sions afin de tou­cher à l’essentiel. Pudique pour dire ce qui est ou arrive, l’économie sty­lis­tique est la marque d’un tel poète. Pour preuve, ces poèmes en pointes sèches appar­tiennent au plus pro­fond du lan­gage où la pour­suite de la lumière est pré­sente. De sa recherche ins­tinc­tive, émo­tion­nelle l’auteur fait sur­gir le sourd, le pro­fond. Et le léger parfois.

Un tel « dic­tion­naire » évite la tyran­nie du logos. L’auteur per­met de trou­ver le monde, voire son « autre espace » dont parle Michaux. Il se trouve sou­dain ” entre l’objet et le reste “, bref il est entre les choses mais dans l’amour porté à l’autre. Par quelques traits ou encore à un rehaut de cou­leur à la limite du per­cep­tible, Moses quête le dépouille­ment jamais éloi­gné de l’effacement. Il le cale à sa juste place. Il est là et pas là mais rend le lieu du lieu, la matière sans maté­ria­lité, l’espace sans limi­ta­tion. Peut-on ima­gi­ner d’ambitions plus grandes à la poésie ?

jean-paul gavard-perret

Emma­nuel Moses, Le dic­tion­naire des séré­ni­tés, Edi­tions La rumeur bleue, Sainte-Colombe-sur-Gand, 2024, 64 p. — 17,00 €.