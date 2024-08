Wanda Wulz , It’s Me + Cat

La femme-chat

Les Archives Pho­to­gra­phiques Ali­nari (com­po­sées de cinq mil­lions de biens pho­to­gra­phiques, témoi­gnage unique sur le patri­moine his­to­rique, artis­tique, pay­sa­ger et archi­tec­tu­ral ita­lien) ont choisi le pho­to­graphe de Trieste Wanda Wulz (1903–1984).

Sa pho­to­gra­phie la plus célèbre est son por­trait It’s Me + Cat inti­tu­lée aussi La femme-chat de 1932. Elle fut en super­po­sant deux néga­tifs, l’un avec le por­trait de son chat et l’autre avec le sien. De là sont nés des séries d’autoportraits et de por­traits plus simples et d’une incroyable modernité.

Chez elle, il n’existe pas de pose ou de mise en scène. Elle-même pren­dra son visage par cen­taines mais aussi celui de femmes élé­gantes, figées dans une beauté idéale de sta­tues tou­jours le regard hors de vue. Mais de toutes ces femmes, elle disait des jeunes femmes « c’est moi », prête à prendre la vie et à bon­dir d’un éclat félin.

Sur­git la charge magné­tique et la force inno­vante et per­tur­ba­trice de celle qui dis­tin­gua l’activité de sa recherche pho­to­gra­phique artis­tique de l’activité ordi­naire qu’elle réa­lise dans l’atelier fami­lial de Trieste, dont elle devien­dra pro­prié­taire avec sa sœur.

Sa recherche pro­pre­ment artis­tique durera seule­ment quelques années dans la vie de Wanda Wulz, qui reste néan­moins la seule femme en Ita­lie pro­ta­go­niste de la pho­to­gra­phie futu­riste. À la fin des années vingt, Wulz s’intéresse au pho­to­dy­na­misme des frères Bra­ga­glia et au mou­ve­ment futu­riste et ses expé­ri­men­ta­tions de pho­to­mon­tages, pho­to­plas­tiques et de la pho­to­dy­na­mique.

Les archives Ali­nari conservent des traces de sa rela­tion en ses pho­to­gra­phies qui repré­sentent des poètes et futu­ristes de Trieste qui était en fait consi­dé­rée comme la capi­tale du futu­risme avec Paris et Milan.

Parmi ses pho­tos célèbres : Anita Pit­toni, son invi­tée, qui déve­lop­pera un ate­lier d’artisanat tex­tile d’avant-garde à Trieste. Ou encore Leo­nor Fini, une incroyable figure d’artiste aux mul­tiples facettes, amou­reuse des dégui­se­ments et des chats, avec laquelle elle a tou­jours aimé être repré­sen­tée en tant que “fille d’une femme et d’un chat” selon l’une de ses célèbres phrases.

Bien qu’elle aban­donna rapi­de­ment son acti­vité artis­tique, Wanda Wurz conti­nua à pho­to­gra­phier tout au long de sa vie. Avec sa sœur, elle a pour­suivi la tra­di­tion du por­trait, des vues de la ville et des ser­vices com­man­dés par les usines et les chan­tiers de construc­tion de la ville jusqu’en 1981.

jean-paul gavard-perret

Wanda Wulz, It’s Me + Cat, Archives Ali­nari, Flo­rence, 2024.