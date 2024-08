Lucia Giacani, Sguardi di intesa. La moda fotografata dalle donne (exposition)

La femme et ses miroirs

Travaillant depuis son stu­dio à Milan, Lucia garde la plus une grande expé­rience dans la pho­to­gra­phie de mode. Née en 1976 à Jesi petite ville médié­vale du centre de l’Italie, elle débuta la pho­to­gra­phie dès son ado­les­cente en cap­tant des amis dans des endroits aban­don­nés. Après des études de langues à Bologne et de design à Rome, elle a fré­quenté un cours de pho­to­gra­phie en noir et blanc. Elle a sou­dain réa­lisé que sa véri­table pas­sion deve­nait une option de carrière.

Elle a rem­porté plu­sieurs prix pour sa pho­to­gra­phie artis­tique en noir et blanc et s’est ins­tal­lée à Milan avec l’intention de deve­nir pho­to­graphe de mode Sans connaître per­sonne dans ce sys­tème, Lucia Gia­cani a pu déve­lop­per rapi­de­ment son style et sa tech­nique en col­la­bo­rant avec divers maga­zines. Après une série de prises de vue pour Vanity Fair, Vogue Gioiello et Vogue Pelle, elle est deve­nue la pho­to­graphe majeure pour Vogue Acces­sory, et elle tra­vaille éga­le­ment pour le maga­zine Har­rods & Glamour.

Lucia Gia­cani immor­ta­lise les femmes sous tous les aspects. Sen­ti­ments, ambi­tions et nor­ma­lité sont cap­tu­rés à tra­vers son appa­reil au tra­vers duquel son œil fémi­nin sait quoi cher­cher et com­ment expri­mer l’essence de tout un uni­vers. Elle se défi­nit comme « femme qui reflète une autre femme : Voici l’intime ».

Et non sans rai­son. Au contraire !

jean-paul gavard-perret

Lucia Gia­cani, Sguardi di intesa. La moda foto­gra­fata dalle donne, Cen­tro Saint-Bénin di Aosta, du 23 mars au 22 sep­tembre 2024.