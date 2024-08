Éric Corbeyran & Emmanuel Despujol, Caledonia — t.01 : “La IXe Légion”

Histoire et mythologie

L’Empire romain conquiert de plus en plus de terres. Ce qui devien­dra l’Angleterre est occupé. Mais la par­tie nord de l’île, même si les tri­bus Scots se font la guerre, résiste à l’envahisseur.

Éric Cor­bey­ran aborde cette par­tie de la conquête romaine, une conquête bien dif­fi­cile qui se sol­dera, d’ailleurs, par la construc­tion du mur d’Hadrien, une muraille de près de 120 kilo­mètres de long, « Ils sont fous ces Romains ! », construite entre 122 et 124.

Le scé­na­riste entre­mêle l’histoire de Cale­do­nia, qui devien­dra l’Écosse, et une par­tie de la mytho­lo­gie celte, dans cette lutte contre l’envahisseur. Il fait pas­ser une par­tie du récit à tra­vers les écrits du cen­tu­rion qui expli­cite ses prises de déci­sion et sa façon de régler cette situa­tion. Les Romains sou­hai­taient paci­fier ce ter­ri­toire en guerre per­pé­tuelle. Paral­lè­le­ment, il montre les Scots, leurs croyances, leurs façons de vivre, de com­battre, leurs légendes et leur pug­na­cité à combattre.

Au début du IIe siècle de notre ère, en Cale­do­nia, une cha­mane pré­pare cinq jeunes gens qui embarquent pour une des­ti­na­tion incon­nue.

Une cen­tu­rie de légion­naires, diri­gée par Lucius, est en marche. Alors qu’elle s’engage dans un défilé, une chute de rochers pré­cède une horde de guer­riers et guer­rières. Le com­bat est féroce. Si les Romains perdent quinze hommes et ont cinq bles­sés, ils s’emparent de Leta, la fille de Galam. C’est le chef de la tribu qui a tendu l’embuscade, une tribu à la pointe des com­bats. Chez les légion­naires, qui tiennent un petit poste avancé, la sor­tie cala­mi­teuse est contes­tée et l’autorité de Lucius remise en cause.

Chez les Cale­do­nii, c’est la satis­fac­tion d’une bataille gagnée même si Leta est pri­son­nière. Lucius va cher­cher à négo­cier avec cette femme indomp­table, mais du côté des autoch­tones, les pré­pa­ra­tifs guer­riers s’intensifient…

Le des­sin d’Emmanuel Des­pu­jol est réa­liste, effi­cace, avec une éco­no­mie de traits lais­sant une ample place à la mise en cou­leurs de Juliette Des­pu­jol qui use lar­ge­ment d’à-plats. La mise en page est tra­vaillée pour exploi­ter au mieux la ten­sion du scé­na­rio. Les com­bats sont bien res­ti­tués et des double-pages détaillées sont très peu­plées. Les colonnes de sol­dats en marche, les échauf­fou­rées, les ten­sions entre les pro­ta­go­nistes sont fort bien mises en valeur.

La colo­ri­sa­tion rend pal­pable l’atmosphère gri­sâtre qui règne, la pluie, la neige, le froid, la boue car l’action com­mence à la veille des ides de Mar­tius (Mars).

Ce pre­mier volet d‘une tri­lo­gie est fort attrayant, dyna­mique, avec une mise en images réussie.

serge per­raud

Éric Cor­bey­ran (scé­na­rio), Emma­nuel Des­pu­jol (des­sin) & Juliette Des­pu­jol (cou­leurs), Cale­do­nia — t.01 : La IXe Légion, Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, mai 2024, 56 p. — 15,50 €.