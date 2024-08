L’effet des fées mes rides

Les fées de Cauda n’ont rien d’éphémères. Que Ber­nard Dumer­chez se ras­sure ! — même lorsque, face au codex de Cauda, il tomba presque à la ren­verse jusque dans une rivière. Mais le poète et le peintre l’armèrent d’étrivières ou cein­tures de sécu­rité. Jouant des intru­sives de diverses cou­leurs, le peintre lorgne vers la pein­ture pri­mi­tives même si ça et là un peu de bro­ca­telle est de mise.

Mais telle est fée­rique cha­cune qui annonce sa cou­leur non sans peur pour le voyeur éperdu. Il tente de déchif­frer l’alphabet hébreu en signes-pensées. Chaque lettre, dit Cauda, « appelle le pas encore mais doux si doux nei­gés ». Tou­te­fois, ces fées pou­pées en frag­ments, quoique gor­gées « de poi­son vital », prouvent qu’à tra­vers elles c’est la mort que l’on se donne — ou qui nous est donnée.

Certes, dans leur palais intime et humide bien des choses peuvent se pas­ser. Mais nous sommes attra­pés par la queue en deve­nant dupe de ou des indues. C’est donc sacri­fier de leurs ten­ta­tions et quasi ten­ta­cules. Si bien qu’entre les Elle et leurs Autres, et même si pour chacun(e) l’esprit est à la lettre, cette der­nière s’efface par des masques ou corps toté­miques (quoique fémi­nins) où la morale n’est pas for­cé­ment de mise.

Mais nous pou­vons sur ce plan accor­der confiance à Causa. Il peut croire en Dieu mais au diable tout autant. Bre,f son para­dis est un enfer (de volup­tés — ou presque). Les corps sont — via Cauda, si l’on en croit la créance de Pas­cal - pen­sants. Mais si mal chez cet héri­tier garnement !

jean-paul gavard-perret

Jacques Cauda, Ah les fées !, Edi­tions Dumer­chez, coll. Rara Libris – Petits papiers revi­si­tés, livre d’art sous cof­fret, 2014, 24 p.