Marie-Hélène Prouteau, La Petite plage, suivi de Brest, rivage l’ailleurs

Corps et cou­rants conducteurs

C’est en marée haute que la mémoire de l’enfance mais aussi l’imaginaire de Marie-Hélène Prou­teau baigne en sa plage d’élection. Aussi affec­tive qu’intellectuelle, l’auteure crée les concor­dances des temps qui per­mettent de mêler passé et pré­sent, réel ou rêve. De Gau­guin à Michèle Mor­gan, de Vic­tor Sega­len au Robin des bois d’amour et aux enchan­te­ments des contes de Bre­tagne, la créa­trice nous fait tra­ver­ser l’océan, le gra­nit et Brest où elle naquit sous le bruit des bombes.

Mona Ozouf en pré­fa­cière a com­pris la force de ce livre où l’Esprit se prend au jeu des émo­tions et des médi­ta­tions. Sur le cla­vier des sens de la poé­tesse, sa prose poé­tique ne fige jamais le sens. La guerre com­mença son exis­tence au fil d’une terre (et son océan) quasi mys­tique. Mais elle était déjà libre, l’air au-dessus de la terre. Il existe chez elle des sur­faces éblouis­santes et des vitres de brouillard. Elle y a appris la vie qui est en elle et d’où elle contemple le monde et l’humain au-delà des rai­nures sinueuses des côtes de granit.

Elle peut ima­gi­ner un cava­lier bre­ton dont, — qui sait ? — le che­val pos­sède la tête d’un vau­tour pour voir si des guer­riers arrivent encore, si des luttes peuvent recom­men­cer. Elle aussi à sa manière est com­bat­tante. Le lec­teur le sent et il s’accroche a une langue qui parle chez l’auteure comme en soi bien au-delà de la seule volonté consciente.

Mais ici la plus exacte répar­tie des mots s’inscrit en une errance et une expé­rience. C’est ainsi que l’on est contraint d’avancer : à un texte suc­cède un autre. Ils trament bien plus qu’un tissu pré­caire car quelque chose vibre en eux, semble nous sou­le­ver. On espère le déchi­re­ment d’un voile et celui-là ne se sou­lève que dans des gestes plus simples.

Les mots y deviennent une argile qui nous retient en un ter­ri­toire de l’illusion et de la vérité. Ces deux moi­tiés sont com­plé­men­taires, elles ne sont jamais exac­te­ment les mêmes, puisqu’elles dépendent des carac­té­ris­tiques de celle qui tra­vaille une langue qui ne suf­fit pas seule­ment à dire ce qui se passe. Elle invente un lan­gage à par­tir d’un uni­vers men­tal spé­ci­fique qui force à déve­lop­per des vagues intérieures.

Échap­pant au cercle fermé de notions uti­li­taires, s’arrimant à son ima­gi­naire, Marie-Hélène Prou­teau ouvre du pos­sible, crée de nou­velles connexions. Elle agit, simul­ta­né­ment et indis­so­cia­ble­ment, sur la rela­tion entre humains et le monde. En déve­lop­pant une autre dimen­sion de per­cep­tion, entre les mots, entre ses sen­ti­ments trans­mis à l’intérieur d’une culture, ces textes avancent sans peur du réel comme de l’inconnu.

Avan­cer vers lui sans être tenaillé par la crainte, il devient le bien­veillant, placé sous la pro­tec­tion de cet abri sym­bo­lique nommé « poé­sie». Ici nul peut connaître uni­que­ment la nature mais la pro­fon­deur de la riche matrice d’une telle inven­tion poétique.

jean-paul gavard-perret

Marie-Hélène Prou­teau, La Petite plage, suivi de Brest, rivage l’ailleurs, pré­face de Mona Ozouf. Edi­tions La Part com­mune, 2024, 120 p. — 13,90 €.