Jean Léturgie, Simon Léturgie & Franck Isard, Spoon & White : T.07 Manhattan Kaputt — T.08 Neverland

Les pires flics de New York

Mickey Spoon et Donald White sont deux poli­ciers de la NYPD. Mais ce sont les flics les plus désas­treux que cette unité n’a jamais compté. Spoon est un acharné du flingue et tire sur tout ce qui bouge dans son champ de vision. White est bête. Il est per­suadé d’être une per­sonne impor­tante, un des­cen­dant des pre­miers immi­grants arri­vés avec le May­flo­wer. Ils se détestent car ils sont tous deux amou­reux de Court­ney Bal­coni, une sculp­tu­rale jour­na­liste tou­jours à la recherche du scoop.

D’abord publié chez Dupuis, puis chez vents d’Ouest, ce sont les édi­tions Bam­boo qui rééditent et accueillent les nou­veaux albums.

Manhat­tan Kaputt :

Parce qu’un oiseau dérègle une hor­loge, Spoon, tou­jours hyper­ner­veux, se retrouve l’auteur d’une belle bavure. Il fait tuer un indic qui devait ren­sei­gner sur le pro­jet immi­nent d’attentat à New York.

Parce qu’il a une vague res­sem­blance avec le défunt, la cel­lule anti­ter­ro­riste de la CIA impose à White de prendre sa place. Il pré­vient Court­ney de la situa­tion, ame­nant ainsi celle-ci à être prise en otage par les ter­ro­ristes. Il faut alors mettre tous les moyens pour lui sau­ver la vie et empê­cher un malade de faire tout péter à Manhattan…

Never­land :

L’avion dans lequel voya­geaient Spoon, White et Court­ney Bal­coni s’est écrasé sur une île loin­taine. Deux mois après le crash, les recherches sont aban­don­nées. Spoon et White ont sur­vécu à la catas­trophe en com­pa­gnie de quelques pas­sa­gers et membres d’équipage, tous plus lou­foques les uns que les autres. Les sur­vi­vants tentent de trou­ver un moyen de quit­ter l’île, d’autant que depuis quelques jours il s’y passe des choses étranges. Spoon est pris d’hallucination, un curieux per­son­nage ins­tallé sur l’île défend le tré­sor d’un pirate et des pas­sa­gers disparaissent…

C’est à pro­fu­sion que l’on trouve des couples d’enquêteurs dans la lit­té­ra­ture sous toutes ses formes et dans le cinéma. Mais avec ces deux bras cas­sés, les auteurs ont porté haut le niveau d’impéritie.

Entre un hyper­ner­veux que l’on pour­rait com­pa­rer à Louis de Funès, le flingue en plus, et un apa­thique, les erreurs et bavures ne manquent pas. Tou­te­fois, mal­gré ce han­di­cap ori­gi­nel, ils réus­sirent à se sor­tir des guê­piers dans les­quels leur stu­pi­dité les a placés.

Leur amour pour la belle jour­na­liste est éga­le­ment un moteur de gags. Spoon la consi­dère comme son épouse et, d’une jalou­sie mala­dive, il menace et flingue tous ceux qui s’approchent d’elle. Cette récur­rence, d’album en album, reste tou­jours amu­sante car pla­cée dans des cadres, des décors, des concepts dif­fé­rents.

Leurs enquêtes géné­rèrent une action omni­pré­sente, une dyna­mique qui emporte l’adhésion. Outre l’action, c’est l’humour qui déferle au fil des planches, un élé­ment essen­tiel de la série, allant du potache au cin­glant. Les réfé­rences aux films d’actions amé­ri­cains sont nom­breuses. Clint East­wood n’est-il pas un exemple pour Spoon ?

Le des­sin, assuré par Simon Létur­gie assisté de Franck Isard pour le tome 7, est cari­ca­tu­ral à sou­hait. Le dyna­misme du scé­na­rio est retrans­crit de belle manière avec un sens du mou­ve­ment bien adapté à ce type de récit. La mise en scène donne un rythme éche­velé aux enquêtes.

La colo­ri­sa­tion est l’œuvre de Julien Loïs et Gom qui apportent une touche paro­dique sup­plé­men­taire avec leurs teintes ajustées.

Cette série se révèle plai­sante pour la variété de ses intrigues, sa bonne dose d’humour, le dyna­misme des scé­na­rii et des mises en pages réussies.

serge per­raud

Jean Létur­gie (scé­na­rio), Simon Létur­gie (des­sin), Franck Isard (des­sin), Julien Loïs & Gom (cou­leurs), Spoon & White : T.07 Man­hat­tan Kaputt — T.08 Never­land, Bam­boo Édi­tions, août 2024, 56 p. — 12, 90 €. par album.