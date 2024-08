Telle est féerique

(Com­ment perdre la raison ?)

Les troubles psy­cho­tiques viennent du ventre, la lumière aussi. Mais je tourne mes yeux dans ma tête et je vois une idée, une route fami­lière et un ani­mal autre que moi. Il me parle, me chu­chote à l’oreille.

Ce n’est pas plus du silence mais de la trom­pette. De ses coups, je ne sens plus mes jambes. Mes bras sortent de terre et veulent soit mettre le feu en cra­quant une allu­mette, soit étran­gler le corps qu’ils assaillent.

Je n’ai pas de contrôle, je fais n’importe quoi, mes pen­sées s’entretuent, bloquent mes oreilles et je perds la rai­son. Elle ne me parle pas depuis l’enfance. Née avec moi, elle n’a jamais été pas­sa­gère. Je suis un fan­tôme dont je ne com­prends pas le sens.

jean-paul gavard-perret

Photo : Dana Stirling