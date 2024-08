Raffaella Stringa, L’été est ici

Rêve éveillé

Raffaella Stringa est une brillan­tis­sime artiste ita­lienne capable de jouer avec tout. Elle peut “tra­duire” des corps lui­sants, des fleurs. Le tout en abor­dant les thèmes “vision­naires” mais en abor­dant aussi celui de la mode non sans une dimen­sion oni­rique.

De toute façon, avec ces œuvres, nous sommes yeux ouverts aux signi­fi­ca­tions les plus diverses. Raf­faella Stringa crée donc une dyna­mique et une sen­si­bi­lité en un uni­vers qui com­merce avec un monde plau­sible même lorsque nous sommes pro­je­tés en divers dispositifs.

L’artiste nous offre bien de tra­ver­sées de reprises en reprises. Elle pro­pose des mor­pho­lo­gies qui ne reviennent plus à for­cé­ment don­ner du res­sem­blant mais atteindre une essen­tia­lité avec moins de gra­vité que d’humour.

Se sai­sit une vérité en per­pé­tuel mou­ve­ment. Reste visible une inter­ro­ga­tion loin d’une simple psy­cho­lo­gi­sa­tion de l’image par déca­drage ou par absence de volonté d’exprimer une intériorité.

jean-paul gavard-perret

Raf­faella Stringa, L’été est ici, L’oeil de la Pho­to­gra­phie, Paris New York, août 2024.