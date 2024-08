Augustin Lebon, Western Love — t.02 : “Noël en famille”

Un bébé hurle de faim et de froid

Molly, sur­nom­mée la Teigne, est la pro­prié­taire du res­tau­rant La belle Irlan­daise dans un vil­lage perdu du Nou­veau Mexique. Un cow-boy, qui se fait appe­ler Gen­til, en repé­rage pour le bra­quage de la banque reçoit un coup de foudre quand il la voit.

Si la séduire n’a pas été facile, les cir­cons­tances en font des fuyards recher­chés, mais riches. La prime pour Molly la Teigne vaut 500 dol­lars et pour Gen­til le Cre­vard 1000 dollars.

Ils sont dans une chambre d’hôtel savou­rant leur réveil. Pris d’une fré­né­sie de dépenses, ils font des courses jusqu’au moment où ils sont inter­pel­lés par le shé­rif et ses deux adjoints. Gen­til pro­pose 1000 dol­lars cha­cun pour les lais­ser repar­tir. Si l’homme de l’ordre refuse… On retrouve le couple che­vau­chant dans la neige heu­reux du dénoue­ment.

Ils per­çoivent les pleurs d’un bébé. Il est près du cadavre d’une femme morte d’une balle dans le ventre. Alors que Gen­til cajole l’enfant, que Molly trouve une photo décou­pée dans un jour­nal, un groupe de cava­liers arrivent. Ils veulent l’enfant. Gen­til éli­mine trois des quatre hommes, le der­nier pre­nant la fuite.

Alors qu’il se féli­cite de leur vic­toire, Molly a de sombres pres­sen­ti­ments. Ils décident de retrou­ver les vieux sur la photo. C’est le début d’une course folle pour res­ter en vie…

Ce second volet, qui peut se décou­vrir sans avoir lu le pre­mier car l’auteur pro­pose une his­toire com­plète, remet en scène ce couple par­ti­cu­liè­re­ment atta­chant. Ils se retrouvent confron­tés à une sombre his­toire de mater­nité. Si Molly ne s’attache pas à l’enfant, Gen­til craque face au bébé et fait tout pour le pro­té­ger, le soi­gner, le chan­ger et le nour­rir au mieux avec les laits qu’il peut trou­ver sur leur che­min. Certes, les règles d’hygiène impo­sées aujourd’hui n’ont pas cours, mais…

Leur che­min est par­ti­cu­liè­re­ment périlleux et ils doivent livrer com­bat de nom­breuses fois dans des bagarres épiques où les coups de feu sont légion. L’humour tem­père quelque peu la ten­sion du récit, un humour de situa­tions avec des déca­lages entre la réa­lité et sa per­cep­tion, des échanges où fleu­rissent des réflexions cocasses.

Elle chante She’ll Be Coming Round the Moun­tain, cette ritour­nelle folk­lo­rique ins­piré d’un chant reli­gieux. Et le titre de ce tome est un monu­ment d’ironie.

En auteur com­plet, Augus­tin Lebon assure des­sin et cou­leurs. Avec un trait inci­sif, tonique, il met en images des actions éner­giques ser­vies par des per­son­nages par­fai­te­ment des­si­nés, leur don­nant de belles expres­si­vi­tés et ges­tuelles. Les décors sont réa­listes et des­si­nés avec soin. Les vignettes sont détaillées et la mise en page est sti­mu­lante.

Pré­senté comme le pre­mier wes­tern Young Adult, ce bel album se lit avec grand plai­sir, quel que soit l’âge, tant pour l’histoire au rythme endia­blé que pour un gra­phisme inté­res­sant et très agréable à regarder.

serge per­raud

Augus­tin Lebon (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Wes­tern Love — t.02 : Noël en famille, Édi­tions Soleil, coll. “Aven­ture”, août 2024, 56 p. — 15,50 €.