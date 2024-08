Isabelle Cassiers, Kevin Maréchal & Dominique Méda, Vers une société post-croissance

L’entrée dans une ère nouvelle

Lorsqu’Isabelle Cas­siers reçoit la mis­sion de conce­voir et diri­ger une com­mis­sion sur la post-croissance pour un congrès des éco­no­mistes belges, elle est rejointe immé­dia­te­ment par Kevin Maré­chal. La pre­mière est pro­fes­seure d’économie à l’Université catho­lique de Lou­vain, cher­cheuse au FNRS (Fonds Natio­nal de la Recherche Scien­ti­fique). Le second est cher­cheur senior à l’Université libre de Bruxelles.

Pour enri­chir le sujet, ils ont sou­haité s’entourer d’économistes ayant des com­pé­tences dans d’autres dis­ci­plines comme la socio­lo­gie, la phi­lo­so­phie, la théo­rie de la gouvernance…C’est le résul­tat de leurs réflexions qui est pro­posé dans cet ouvrage, décliné en quatre étapes : Qu’est-ce que la post-croissance ? Quels pro­blèmes majeurs sur­gissent avec l’abandon de la crois­sance conti­nue ? Par où passe la tran­si­tion ? Quels modes de gou­ver­nance pour assu­rer un pro­jet cohérent ?

Le concept de post-croissance désigne une nou­velle ère qu’il faut abor­der consé­cu­ti­ve­ment aux signaux, en Europe, d’une vrai­sem­blable crois­sance ané­mique. Res­ter, alors, arc-bouté sur une obses­sion de crois­sance est impro­duc­tif et acca­blant.

En sept cha­pitres, les auteurs esquissent des solu­tions, pro­posent de nou­veaux modèles englo­bant l’espace de la société humaine. C’est ainsi que :

Isa­belle Cas­siers et Kevin Maré­chal se pro­jettent dans L’économie dans une ère post-croissance, quels pro­jets, quelle pen­sée ?

Domi­nique Méda, socio­logue spé­cia­liste du tra­vail et pro­fes­seure à Paris-Dauphine, explore L’emploi et le tra­vail dans une ère post-croissance.

Ber­nard Per­ret aborde Les nou­velles voies de la démar­chan­di­sa­tion.

Tho­mas Bau­wens et Sybille Mer­tens se penchent sur Éco­no­mie sociale et gou­ver­nance poly­cen­trique.

Ste­phan Kam­pel­mann explore L’économie cir­cu­laire et ses enjeux.

Géral­dine Thiry s’attache à défi­nir L’économie éco­lo­gique pour pen­ser la post-croissance et façon­ner de nou­veaux indi­ca­teurs de sou­te­na­bi­lité.

Oli­vier De Schut­ter expli­cite La cage et le laby­rinthe : s’évader de la reli­gion de la crois­sance.

Chaque cha­pitre se clôt sur une biblio­gra­phie très com­plète qui donne la pos­si­bi­lité d’approfondir les idées, les hypo­thèses et les solu­tions avan­cées. Chaque inter­ven­tion est le fruit d’un tra­vail de fond sur l’état éco­no­mique de l’Europe, plus lar­ge­ment de la société occi­den­tale, une situa­tion dont il va fal­loir évo­luer pour évi­ter un chaos socié­tal. Les pro­pos sont riches en ensei­gne­ment, brillam­ment étayés.

Cepen­dant, si le thème semble aride, voire obs­cur, les pro­po­si­tions des auteurs sont acces­sibles et fort ins­truc­tives pour abor­der avec intel­li­gence un tour­nant éco­no­mique qui semble inévitable.

serge per­raud

Isa­belle Cas­siers, Kevin Maré­chal & Domi­nique Méda, Vers une société post-croissance : Inté­grer les défis éco­lo­giques, éco­no­miques et sociaux, Édi­tions de l’aube, coll. “Mikrós essai”, avril 2024, 288 p. — 15,00 €.