Jean Frémon, Probité de l’image

L’écri­vain et l’art

Le livre de Jean Fré­mon se lit avec jalou­sie et envie. « Je n’ai pas de théo­rie sur l’art. Quand j’écris sur un artiste, j’essaie de dire ce que j’ai vu, entendu et pensé dans l’atelier, devant les œuvres. », écrit-il mais il nous fait aussi par­ta­ger ses voyages dans l’art. Et tout ici est raf­finé par la flui­dité de style et les affi­ni­tés électives.

L’auteur sait tou­jours, pour évo­quer ses ren­contres, trou­ver des anec­dotes qui n’ont rien de for­tuites. Sa longue car­rière de gale­riste asso­ciée à son acti­vité d’écrivain a per­mis à ce com­pa­gnon­nage d’irriguer des écrits où se mani­feste libre­ment la fas­ci­na­tion de l’auteur pour les peintres et sculp­teurs qu’il fré­quente et dont il a (ou a eu) la chance de côtoyer au fil de ses nom­breuses charges et activités.

Il y a là des Dubli­nois en déroute (dont Sean Scully), des por­traits comme des des­sins de Gia­co­metti. Le tout avec tant de mul­tiples entrées. Fré­mon per­met à cer­tains de décou­vrir de plus près un pano­rama des créa­teurs d’un temps pas for­cé­ment passé et remis en che­min dans ces rêve­ries d’un pro­me­neur soli­taire.

Sor­tant d’un splen­dide iso­le­ment, Fré­mon vaga­bonde grâce à son écri­ture qui res­semble à un peu de lumière cou­chée sur un vitrail.

jean-paul gavard-perret

Jean Fré­mon, Pro­bité de l’image, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, août 2024, 248 p. — 25,00 €.