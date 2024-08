Teri Vershel, Relative Strangers

Loin­tains mais proches

Chaque pho­to­gra­phie de Teri Ver­shel peut et doit être com­prise comme, dit-il, une « expé­rience esthé­tique auto­nome ». Une image indi­vi­duelle est sou­vent la moi­tié d’un duo sai­sis­sant. En les asso­ciant, sur­gissent de nou­veaux conte­nus : cou­leurs, tex­tures et gra­phiques émergent.

Cette suc­ces­sion de duos construit un por­trait ori­gi­nal de la vie la rue. Les pho­tos ont été prises sur­tout à San Fran­cisco et à New York.

Sont mis en lumière les liens invi­sibles du quo­ti­dien par ses dip­tyques qui racontent des his­toires d’une huma­nité par­ta­gée. Ver­shel explique : “J’ai été une obser­va­trice des gens toute ma vie, conti­nuer dans cette veine avec une caméra me semble natu­rel ».

Certes, les per­son­nages cap­tés sont des incon­nus, mais ils donnent chaque fois entre eux des liens indi­cibles de parenté.

jean-paul gavard-perret

Teri Ver­shel, Rela­tive Stran­gers, édi­tions Day­light­Books, 2024, 116 p. — 50,00 €.