Kiril Kaddiski, La nouvelle Guernica

Façons d’éveillé

Kiril Kadiisky est sans doute le plus grand poète bul­gare, lyrique ailé arrimé à Sisyphe, Orion, Orphée. Il jette son cri car il reste l’homme exact. Il se sou­vient de tout mais n’annule aucune espé­rance même si le mal existe. Ins­pec­tant son che­min depuis « la gare de l’espoir », il avance comme Bau­de­laire, enfer ou ciel qu’importe. Mais ce der­nier le tient. Ce n’est jamais l’apparence humaine ou le décor en trompe l’œil du monde qu’il retient. Il va pro­fond là où ses mots créent des impacts de tirs jamais per­dus. L’auteur riposte contre ce qui est, assume l’incarnation et le sta­tut du poète.

Sa Nou­velle Guer­nica sui­vie de Sous le ciel bleu au des­sus des blés jaunes est un chef-d’œuvre. Ce qu’on ne s’aperçoit pas de négli­ger, l’auteur nous le rap­pelle de sa toute puis­sance. Elle est sub­ver­sive jusqu’à notre nature. Dès lors, Kadiiski ne s’éloigne jamais de lui et de nous là où il clame des cer­ti­tudes mais aussi des doutes, des prières pour le ciel. Celui-ci n’est pas de refuge car dieu lui-même le sait peut-être.

Il reste tou­te­fois audible dans la poé­sie, espé­rance même si elle dimi­nue à l’approche des âges de la vie. Mais par sa force de « re-naissance » chère à Clau­del, dans biens des boues noires, il se réveille : “Et réveillé, / je vois de nou­veau, / au milieu des la pous­sière de stron­tium Sisyphe”, écrit-il.

Il entre­voit une pro­messe amé­lio­rée par des mots d’urgence et de secours, spon­ta­nés et sin­cères même si c’est le prix à payer pour que tout dis­pa­raisse. Certes, cha­cun garde une part de sai­son en enfer. Mais si Kas­diiski écrit dans un monde usé de l’intérieur, il tient le face-à-face à l’adversité. Il n’est donc pas la dou­leur de ses poèmes. Il écrit avec ses racines et ses sources afin de parer des conflits futurs, des guerres per­dues ou lar­vées.

Mais en un lyrisme pro­di­gieux et neuf , il met en avant le pro­blème de la conti­nuité et de la dis­con­ti­nuité. Il va avec les cisailles pour rompre le fil bar­belé qui défend les for­tins de la tra­di­tion et du canon. Mais pour lui, il n’a rien à perdre et à sa manière recrée un avant-gardisme. Il montre le chaos mais aussi en fait table rase, atten­tif à mordre sans aboyer, bri­gand d’embuscade, nou­veau créa­teur, nou­veau mora­liste à sa manière voire nou­veau démocrate.

Entre le pro­fane et le sacré (au sens pre­mier de « séparé »), ce livre reste un « geste » poé­tique dont les carac­té­ris­tiques pre­mières sont ce lan­gage et son corol­laire immé­diat : la rela­tion — par­fois secrè­te­ment mais fon­da­men­ta­le­ment col­lec­tive. Kiril Kadiiski, en consé­quence, nous apprend à voir dif­fé­rem­ment. C’est une action sur la tota­lité de l’être dont le véri­table objet est de remettre en mou­ve­ment cer­taines fonc­tions endormies.

jean-paul gavard-perret

Kiril Kad­diski, , tra­duit du bul­gare par Syl­via Wagen­stein, Edi­tion Michel de Maule, Paris, sep­tembre 2024, 104 p. — 20,00 €.

N.B. : Col­lec­tif, Kiril Kadiiski, Le cri sou­dain plus haut, Revue Lettres, Edi­tions aden, n° 3, hiver 2024.