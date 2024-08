Grégory Rateau, Le Pays incertain

Tout ce qui tombe : la poé­sie comme nécessité

Pour décou­vrir les causes de son vécu dys­en­té­rique, pour chaque évè­ne­ment, Gre­gory Rateau verse de l’encre sur l’ énorme méprise qu’est le monde et dont les anatomo-pathologistes poli­tiques diag­nos­tiquent ça et là des reflux ou des enflures d’autant qu’ils sont sou­vent chiens cyniques au col­lier du dia­mants, flai­rant l’odeur de mau­vaises mœurs.

En consé­quence ou pour cause, aucun ne réus­sit à tolé­rer l’autre du monde, vic­time d’excès de leurs xéno­pho­bies (même envers dieu).

Dès lors, tou­jours à la recherche du fil de des­tin, Gre­gory Rateau reçoit ou cueille tout ce qui lui tombe des­sus. Reste à sa poé­sie de le trans­fi­gu­rer — du moins le regard qu’on porte là-dessus. Dans ce livre, comme tou­jours, un tel auteur est Le révolté. Il demeure celui qui tient dans les cou­loirs (par­fois cras­seux) du monde. Surjoue-t-il ses pos­tures ? Non ! Il nous appelle à la « confré­rie par défaut » de ceux qui logent au sein même de leur détresse.

Mais après tout, c’est se refaire une santé ou presque. Même si les pierres nous tombent sur la tête. Mais — et comme le rap­pelle Pré­vel en exergue de ce livre — elles peuvent retom­ber «à mes pieds avec un bruit sans écho. Mais je les garde avec la terre qui leur ser­vir d’empreinte ». Pas de Ouille ! donc. Mais du sang existe entre la pierre et le sel de la terre même si la lapi­da­tion n’est pas un rite absolu. Quoiqu’ici ou ailleurs “les sans-amis” habi­tuels sont tous là, réunis en arc de cercle, moins comme bour­reaux que victimes.

Chacun peut néan­moins libé­rer sa tête, lâcher non sa colère mais celle des plus nom­breux qui s’en prennent à leurs mères voire à « une chaus­sette dépa­reillée alors qu’il n’y a plus rien à accor­der. » Dans tous les cas, la jus­tice est (mal) faite. C’est l’Onguent du Tigre des sages et des fous join­toyés plus par leurs vices que leur rai­son ins­tinc­tive.

Mais Gre­gory Rateau fait le plus beau des ménages. Avouant qu’il « a œuvré en sous-main, d’où puis-je me dres­ser à pré­sent ? », ce paria de nais­sance, affirme que « mon iso­le­ment serait voulu et non un dû ». Il rap­pelle néan­moins que la ten­dance des socié­tés est de sou­mettre les outils du sym­bo­lique à la domi­na­tion de la quan­tité et du chiffre qui ne manque jamais de reprendre le dessus.

De plus, la poé­sie per­dant peu à peu la puis­sance qu’on lui avait momen­ta­né­ment recon­nue, tout auteur s’est réel­le­ment éloi­gné, coupé de la vie ordi­naire. Il a de plus en plus de mal à com­prendre sa vraie fonc­tion. Le poète clas­sique, dans ces condi­tions, ne peut évi­dem­ment pas tra­vailler la matière de la société entière. Il est exclu de son usage poli­tique et peut être uti­lisé à des fins contraires à son rôle véri­table.

Mais Rateau fait émer­ger la notion de poé­sie brute, celle des inadap­tés. Il évoque le rôle des cha­mans dans de nom­breuses civi­li­sa­tions dites «pre­mières». Il sait plus sur notre huma­nité, ou du moins peut nous en dire plus. Grâce à lui, nous n’avons pas encore tout à fait perdu l’idée de la néces­sité vitale de l’altérité, de la ren­contre, de l’étonnement, voire du bouleversement

Face à la machine ultra­li­bé­rale, l’auteur retrouve des traces de cette néces­sité por­tée par la poé­sie qui résiste à la déshu­ma­ni­sa­tion géné­rale. Reste donc pour lui moins à mimer ses départs qu’à inven­ter de nou­veaux repères en sortes de poèmes-prophéties indi­gos. Quitte à ce qu’il s’accroche, le souffle par­fois lui manque. Mais il en pos­sède beau­coup dans cette poé­sie aussi hors-normes que les Can­tos Pisans de Pound.

Certes, pour les deux auteurs — aujourd’hui comme hier -, l’apocalypse veille. Mais de vrais poètes res­tent de retour. Urbains, ils connaissent nos cités de la peur. Mais après tout, la poé­sie devient la piqûre non de rap­pel mais « du baptême ».

Dans le glauque, le chaos et le cloaque, quelque chose mal­gré tout se passe. Gre­gory Rateau sans cher­cher du négo­ciable tranche même jusqu’aux pierres. C’est pour­quoi il y a dans un tel livre du Momo – enten­dons Artaud aka « Arto ». Comme lui, il assume sa dette de sale gosse et sa force d’enragé.

Nous pou­vons aisé­ment lui par­don­ner. D’autant qu’un tel livre devient notre bré­viaire, ivre de tous les saints (de Valen­tin à Glin­glin) et sur­tout Dieu him­self. Dès lors, espé­rons qu’au “pays incer­tain” jaillisse le pays où tout est per­mis. Rateau l’édifie en ordre divin.

jean-paul gavard-perret

Gré­gory Rateau, Le Pays incer­tain, Edi­tions La rumeur libre, Sainte-Colombe-sur-Gand, 2024, 49 p.