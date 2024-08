Dante. Un voyage dans la Divine Comédie (Serge Maggiani)

Une adresse habi­tée, mais sans dramaturgie

Serge Mag­giani s’avance en cos­tume blanc dans la lumière: il vient dire des extraits de Dante, alter­na­ti­ve­ment en ita­lien, en fran­çais. Il expli­cite les moda­li­tés de sa pré­sen­ta­tion : sur le mode de l’improvisation, de la conver­sa­tion, de la digres­sion assu­mée, il s’agit bros­ser un tableau de l’œuvre en pre­nant appui sur des élé­ments de contexte et d’écriture.

On sait d’emblée qu’on ne par­vien­dra pas au para­dis, trop exi­geant ; on res­tera en route, pour une ini­tia­tion savou­reuse à la lit­té­ra­ture, qui ne pro­met de salut qu’au fil du texte. Comme un prêtre pro­fane, le comé­dien ins­piré des­sine les péré­gri­na­tions d’un esprit avide d’édification.

L’affaire est cap­ti­vante, mais le ton mono­corde laisse trans­pa­raître l’absence de construc­tion. Il s’agit d’un par­cours per­son­na­lisé, adressé, fait de com­pa­rai­sons qui appa­raissent inopi­nées plu­tôt que rai­son­nées. Le pro­pos est vif, mais manque sin­gu­liè­re­ment d’épaisseur dra­ma­tique ; l’exercice ini­tia­le­ment char­mant trouve ses limites dans la réité­ra­tion du pro­cédé d’enchâssement des paren­thèses ; on semble se can­ton­ner à des confi­dences, certes nour­ries, habi­tées, mais peu théâ­trales.

A force de se déployer, le dis­cours s’achève en manière d’irrésolution, à moins qu’il ne s’agisse d’une élu­ci­da­tion ellip­tique par la séduction.

