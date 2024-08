L’Anar chique

(Pour­quoi fumer ?)

Vous pen­sez que je peux fumer la pipe ?

Oui bien sûr, réponds-je entre deux bouf­fées de tabac. Je fume comme on tète une mère. Elle-même m’en parla souvent.

Partie pieds devant, elle n’a plus à attendre ma réponse. Jadis, la main au café, assise les bras croi­sés, elle me fixait avec ses petits yeux durs et secs qui ne cli­gnaient jamais sous son front triste. Mon père bou­gon ne bou­geait qu’un fré­mis­se­ment de lèvres.

Fati­gué des mots qui ne sor­taient pas — ou n’allaient nulle part -, je cra­chais une pâte gluante. Elle dégou­line encore d’entre mes dents. Par sa condi­tion même, un tel lan­gage natu­rel est plu­tôt vague que lit­té­raire, sans néan­moins la pré­ci­sion vou­lue par les théo­ri­ciens plus spé­cia­listes des expec­to­ra­tions que de la communication.

jean-paul gavard-perret

Photo incon­nue