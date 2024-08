Quand cape, épée et fan­tasy se conjuguent à merveille

Les Édi­tions Gal­li­mard Folio rééditent la tri­lo­gie de Pierre Pevel parue entre 2007 et 2010 aux Édi­tions Bra­ge­lonne. L’intrigue de cette saga, qui mixte roman de cape et d’épée et fan­tasy, se déroule pen­dant le règne de Louis XIII, sous la gou­ver­nance de Riche­lieu. Si le cadre his­to­rique est rigou­reu­se­ment docu­menté, la magie est le fait de dra­gons qui ont régné jadis sur la Terre. Cer­tains ont sur­vécu et se cachent parmi les hommes sous dif­fé­rentes formes. Ils intriguent pour retrou­ver le pouvoir.

En cette année 1633, l’Europe est en guerre. Le Saint-Empire est à feu et à sang, l’Angleterre menace les côtes fran­çaises et l’Espagne la fron­tière sud. Pour abou­tir à ses menées diplo­ma­tiques, le Car­di­nal n’a pas d’autre solu­tion que de recons­ti­tuer la troupe d’élite qu’il avait dis­soute, il y a cinq ans, pour déjà, des causes diplo­ma­tiques.

C’est à Étienne-Louis de La Frague qu’il demande de reprendre du ser­vice, de ras­sem­bler les membres de la fac­tion qui se fai­sait appe­ler Les Lames du Car­di­nal. Lorsque cela sera fait, il le char­gera d’une mis­sion périlleuse au pos­sible où seuls les meilleurs peuvent espé­rer réus­sir. La mort est en embuscade…

Le roman­cier ins­talle son récit (la teneur de la mis­sion n’est connue qu’à la page 203), décri­vant en détail, avec soin, les prin­ci­paux pro­ta­go­nistes de ses romans, don­nant, bien sûr, leur état phy­sique mais aussi leur pro­fil psy­cho­lo­gique et les occu­pa­tions aux­quelles ils se livrent. Paral­lè­le­ment, il met en scène la par­tie adverse, en lien avec l’Espagne où les dra­gons ont triom­phé et créé La Griffe Noire. Celle-ci a réussi à ins­tal­ler un espion dans l’entourage du Car­di­nal.

C’est aussi la des­crip­tion minu­tieuse du vieux Paris. L’auteur détaille les par­cours, les rues et ruelles emprun­tées, les mai­sons et monu­ments où il place ses actions, ne pas­sant sur aucun détail, s’attachant à faire revivre une réa­lité. Il donne la com­po­si­tion de la boue qui enva­hit les rues. Elle est sai­sis­sante et on en res­sent presque la puan­teur.

En toile de fond, c’est toute une diplo­ma­tie qui se déve­loppe à coups de com­plots, tra­hi­sons, faux-semblants, retour­ne­ments. Les com­bats, duels, batailles sont à l’honneur avec ces bret­teurs de haut niveau.

Les femmes ne sont pas remi­sées dans des rôles secon­daires et occupent une place pré­pon­dé­rante, que ce soit du côté des bons comme des méchants. La magie est les dra­gons sont très influents sous des formes divers et variées, de la Vyverne aux Dracs, des sang-mêlé aux dra­gon­nets à l’utilité indé­niable. Le Car­di­nal n’en n’a-t-il pas un près de lui ?

L’ombre d’Alexandre Dumas plane sur ce cycle et de nom­breux per­son­nages authen­tiques assurent leur rôle. Le style du récit est dyna­mique et les scènes sont très visuelles. Les intrigues com­plexes, enche­vê­trées, donnent une lec­ture pas­sion­nante. Il est dif­fi­cile de lâcher ces livres tant les per­son­nages sont attachants.

serge per­raud

Pierre Pevel,

- Les Lames du Car­di­nal,

– L’Alchimiste des Ombres,

– Le dra­gon des Arcanes,

Folio fan­tasy n° 444, 460 et 473, juin 2024,

400, 416 et 416 p. — 9,40 €. le volume.