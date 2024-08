Eric Chassefière, Comme tremble le seuil

Tabloïdes

Eric Chass­se­fière réin­vente la poé­sie par une écri­ture des sens capable de péné­trer l’impénétrabilité de l’être. Il ne cultive pas une forme d’impuissance dans l’ivresse des songes. Il devient capable de savoir ce qui le sai­sit presque sans le com­prendre. Tout se pro­duit dans « chaque des­sin de l’instant dans la lumière, chaque silence, chaque che­min qui s’ouvre ». Avec ce livre, les vers sont rem­pla­cés par des frag­ments de prose où se libèrent et trans­posent ce qui arrive et ce qui est éprouvé dans le che­mi­ne­ment dif­fé­rent de la pensée.

La sphère de la parole change tout de soi-même jusqu’au monde vu. Elle peut créer une culture toute neuve, l’évolution de la poé­sie. Elle n’est pas ici faite de colo­nies de sym­boles, comme sur le cor­tex céré­bral. C’est quelque chose de plus pro­fond, qui atteint l’âme, cette conscience supé­rieure, son fond sublime,

L’auteur ne prend pas la nature pour un pla­fond dans la chambre de la moder­nité. La poé­sie devient pure puis­sance jusqu’à la « puis­sance de ne pas » (l’architecte ou le musi­cien conservent leur puis­sance de faire même quand ils ne construisent pas ou ne jouent pas).

Cet outil méconnu (la poé­sie en vers ou en prose), dont les seuls équi­va­lents en termes de bou­le­ver­se­ment du regard sont la spi­ri­tua­lité et la rela­tion amou­reuse, per­met de creu­ser dans l’être l’espace d’une « gra­tuité » dotée de valeur. Rien de gra­tuit dans cette gra­tuité. Tout est déve­loppé sous l’effet conju­gué d’une capa­cité d’attention, d’échanges, d’un usage immo­déré de la poésie.

Nous décou­vrons ici les signes avant-coureurs d’une des fonc­tions humaines les plus essen­tielles per­met­tant d’entrer en contact avec le monde. De plus, pour créer ce cou­rant grâce auquel se gagne un espace pro­pice à la libé­ra­tion. Mais pas pour n’importe com­ment ou quoi. Chas­se­fière sait s’extraire d’un lan­gage abîmé, limité, appau­vri, pour inves­tir un espace d’expression sym­bo­lique non stric­te­ment déter­miné là où un pas au-delà prend racine.

jean-paul gavard-perret

Eric Chas­se­fière, Comme tremble le seuil, Edi­tions Alcyone, Saintes, 2024, 92 p. — 20,00 €.