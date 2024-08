Noël Simsolo & Dominique Hé, Chiens & Loups — T.01 : “Le Temps des Ombres”

En temps de guerre…

Avec ce polar his­to­rique, Noël Sim­solo met en scène le monde des truands dans la Capi­tale, les liens entre tenan­ciers de caba­rets et les troupes d’occupation. Il montre les com­bines qui se trac­taient dans l’ombre avec ceux qui pro­fi­taient des cir­cons­tances, des situa­tions par­ti­cu­lières pour étendre leurs domaines, s’enrichir. Ce sont les lois racistes qui se mettent en place, les res­tric­tions de cir­cu­la­tion dont ne souffre pas le sec­teur cri­mi­nel. Tou­te­fois, la pros­ti­tu­tion n’est pas mise en avant dans le cata­logue des abjec­tions.

C’est aussi l’émergence d’une forme de résis­tance, la mise en place de réseaux de ren­sei­gne­ments sur les actions des forces d’occupation que ce soit la Wehr­macht ou les SS.

En 1941, Paris est occupé par les troupes alle­mandes. Bien qu’un couvre-feu soit imposé de 22 heures à 6 heures du matin, à Pigalle, les boîtes de nuits, les caba­rets, sont auto­ri­sés, tolé­rés. C’est le 26 avril que le gou­ver­ne­ment du maré­chal Pétain, à Vichy, ins­taure des res­tric­tions raciales.

Ce ven­dredi 9 mai, Louis entre au caba­ret Les Plai­sirs pour ren­con­trer Le Turc. Celui-ci, qui se pré­nomme Vic­tor, joue aux cartes avec un offi­cier de la Wehr­macht. Appre­nant qu’Albert est ren­tré chez lui, Vic­tor quitte le caba­ret et se rend chez celui-ci. En route, il estime que ce salaud ne mérite pas qu’il lui sauve la vie mais… les affaires sont les affaires. Lorsqu’il le rejoint, il lui signi­fie de dis­pa­raître avec des argu­ments frap­pants, avant de lui faire signer l’acte de vente pour Les Nymphes. C’est à José qu’il remet l’acte se fai­sant rému­né­rer par une belle com­mis­sion. Sa natio­na­lité turque, un pays neutre dans les conflits, lui per­met des rela­tions tant chez Pétain que chez les Alle­mands.

Or, peu à peu, les gens qu’il dérange vont faire émer­ger une nou­velle per­son­na­lité mise en dan­ger par ces nou­velles lois plus contrai­gnantes. Il va prendre conscience qu’il doit assu­rer ses arrières. Aussi, quand il apprend que la Ges­tapo pré­pare une descente…

Domi­nique Hé, qui col­la­bore régu­liè­re­ment avec le scé­na­riste, assure un des­sin réa­liste et des cou­leurs res­pec­tant celles qui étaient en vigueur à cette époque. La dette de guerre payée par la France repré­sen­tait des sommes colos­sales (400 mil­lions de franc-or par jour) qui ont amené à des res­tric­tions, des pri­va­tions. Cepen­dant, le milieu où se déroule le scé­na­rio n’était pas spé­cia­le­ment affecté par ces nou­velles façons de vivre. Avec quelques traits, il com­pose une gale­rie de pro­ta­go­nistes aisé­ment recon­nais­sables usant de la cou­leur pour don­ner du relief, une troi­sième dimen­sion. Il donne une belle place aux por­traits, aux vues sur les expres­sions des acteurs du drame.

Un pre­mier volume qui mêle grande His­toire et fic­tion, qui lève le voile, avec une belle per­ti­nence, sur un sec­teur social peu mis en lumière, mais mis en images avec inspiration.

serge per­raud

Noël Sim­solo (scé­na­rio) & Domi­nique Hé (des­sin et cou­leurs), Chiens & Loups — T.01 : Le Temps des Ombres, Glé­nat, coll. “24x32”, juin 2024, 48 pp. — 14,50€.