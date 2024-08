Jérémie Delsard, Le Miracle de Théophile

Une para­bole sin­gu­liè­re­ment facétieuse

Ce roman qui paraît dans la col­lec­tion Cobra des Édi­tions le cherche midi est très ori­gi­nal et empreint d’une noir­ceur quant à l’avenir. Il cor­res­pond, cepen­dant, à l’esprit de la col­lec­tion qui veut pro­po­ser des textes aty­piques, voire déran­geant par rap­port à la doxa léni­fiante qui s’impose à un rythme soutenu.

Alors que brûle la grande cathé­drale de France, Satan monte avec la fumée pour contem­pler le pano­rama de son apo­théose en détrui­sant un emblème de ses oppo­sants. Mais il est insa­tis­fait. Il lui faut plus ! Il pense alors à for­ma­ter le genre humain en s’en pre­nant à ses racines, c’est-à-dire l’éducation. Il se tourne vers l’E.T. — l’Enseignement pour Tous. Il choi­sit Patrice Désor­mais, un ins­pec­teur péda­go­gique régio­nal de lettres, connu pour ses enga­ge­ments en faveur d’une école du numé­rique et de la bien­veillance.

Théo­phile, le fils unique d’un couple de diplo­mates, a fait ses études dans les dif­fé­rents pays où ses parents offi­ciaient. Après son pas­sage à l’E.S.P.E., il va faire sa pre­mière ren­trée comme professeur-stagiaire. Il veut faire com­prendre et aimer les grands auteurs, mais lors de sa for­ma­tion à l’E.S.P.E. on lui a dit que : « …son rôle serait d’adapter avec bien­veillance les jeunes à une société du tout-numérique et de la com­mu­ni­ca­tion ins­tan­ta­née. »

Et Satan met en garde Patrice Désor­mais contre Théo­phile de Saint-Chasne car : «… il est, contrai­re­ment à vous, extrê­me­ment brillant. » Il le pré­sente, alors, comme l’ennemi à abattre…

Dans ce pre­mier livre, l’auteur reprend un thème déve­loppé par Rute­beuf, ce poète du XIIIe siècle qui avait déjà réuti­lisé une idée simi­laire et en avait tiré une pièce por­tant pour titre Le Miracle de Théo­phile. Le thème se construit autour d’un contrat avec le Diable, Satan, Méphis­to­phé­lès… pour obte­nir la connais­sance, la richesse, l’amour, contre son âme. Ici, l’idée est ori­gi­nale dans la mesure où Satan veut conqué­rir l’humanité par le biais de l’éducation. C’est la vision d’une forme péda­go­gique qui est l’enjeu du mar­ché, un mar­ché qui, d’ailleurs, n’est pas sous­crit de plein gré.

Et le roman­cier oppose deux approches au sein de l’enseignement avec, d’un côté, tout un appa­reil de for­ma­tion dédié à un mode qui amène à un condi­tion­ne­ment proche de l’asservissement et, de l’autre, un héros soli­taire qui défend une idée plus humaine vou­lant don­ner, à de futurs adultes, la faculté de rai­son­ner, de réfléchir.

Jéré­mie Del­sard ne fait pas dans la den­telle pour mon­trer une struc­ture figée, para­ly­sée, confite dans des blo­cages idéo­lo­giques, des res­pon­sables de toutes natures qui campent sur des posi­tions pas­séistes ne pen­sant qu’à défendre leurs avan­tages. L’éducation de la jeu­nesse passe au der­nier plan.

Il donne à son héros, amou­reux des belles lettres, des grands auteurs, un voca­bu­laire relevé, recher­ché, le dotant d’une façon de s’exprimer ins­pi­rée de celle des siècles clas­siques. Paral­lè­le­ment, il met dans la bouche d’enseignants, de res­pon­sables péda­go­giques, un lan­gage plus res­treint, pauvre en expres­sions et en idées, usant des faci­li­tés offertes par le numé­rique. Les por­traits de ceux qui entourent le héros sont tru­cu­lents tant l’auteur les charge des pires opi­nions, vou­lant faire évo­luer des concepts rela­ti­ve­ment acces­sibles en des gali­ma­tias bouf­fis qui perdent tout leur sens.

Faut-il voir dans ce récit une para­bole por­tant sur la capa­cité à ensei­gner, une manière de mettre le doigt sur des dys­fonc­tion­ne­ments ?

Ce pre­mier tome se lit avec pas­sion pour les dif­fé­rentes visions qu’il porte et qui ne sont qu’une réa­lité trans­po­sée en fic­tion. Quoi que !

serge per­raud

Jéré­mie Del­sard, Le Miracle de Théo­phile, Le cherche midi, coll. “Cobra”, avril 2024, 416 p. — 22,50 €.