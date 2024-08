Elena Perlino, Pipeline (exposition)

Huma­nité

La pho­to­graphe ita­lienne tra­vaille depuis plus de 10 ans sur les phé­no­mènes migra­toires en Médi­ter­ra­née. Elle les sai­sit avec des nigé­rianes échouées en Ita­lie, des pros­ti­tuées pour la plu­part. Elle raconte le quo­ti­dien de luttes ou d’humiliation de ces femmes par un tel repor­tage impres­sion­nant où se mêlent l’esthétique, l’émotionnel, le socio­lo­gique, le poli­tique et l’anthropologique.

Elena Per­lino est venue à la pho­to­gra­phie de presse via des études d’histoire et de cinéma, à Turin et à Paris. Son tra­vail a été exposé des deux côtés de l’Atlantique. Son objec­tif reste de sai­sir l’humain à tra­vers vie quo­ti­dienne qui reste pour elle une extra­or­di­naire source d’inspiration.

A tra­vers ces Nigé­rianes, une autre tra­gique facette a surgi à l’occasion des enlè­ve­ments de lycéennes par la secte extré­miste Boko Haram. Et l’artiste dit que “l’Italie est une des­ti­na­tion et une place de tran­sit impor­tantes du tra­fic inter­na­tio­nal de la pros­ti­tu­tion. De jeunes Nigé­rianes issues de régions rurales consti­tuent la popu­la­tion la plus vul­né­rable à cette exploi­ta­tion sexuelle industrielle.”

La pho­to­graphe rap­pelle ainsi que la pros­ti­tu­tion est la troi­sième source de reve­nus la plus impor­tante du crime orga­nisé. D’où le titre donné à sa démarche : Pipe­line, parce que la traite humaine rap­porte de l’argent comme le pétrole.

jean-paul gavard-perret

Elena Per­lino, Pipe­line, Pro­me­nades Pho­to­gra­phiques de Ven­dôme, jusqu’au 21 sep­tembre 2014.