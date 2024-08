Julien Blaine, Confidences

Aveux

Ces confi­dences de Julien Blaine sont révol­tées, entre le poli­tique et le poé­tique. Il tente de cer­ner la parole ignoble et réac­tion­naire épa­nouie sur les ondes, les jour­naux et les maga­zines qui confisquent à leur seul pro­fit toutes celles et ceux qui ont quelque chose à dire plus ou moins dis­cu­table en France, Ukraine, Israël ou ailleurs.

Il pro­pose tou­jours une « poé­sie sémio­tique » . Au-delà du mot et de la lettre, elle se construit à par­tir de signes de toutes natures. L’auteur se situe tou­jours dans une lignée post-concrète en plu­sieurs champs séman­tiques. Reste en lui un héri­tier de Fluxus au sein de sa poé­sie com­por­te­men­tale et expé­ri­men­tale avec comme par­tie inté­grante le vécu.

Ses per­for­mances sont nom­breuses. Par­fois, il se met phy­si­que­ment en péril comme lors de “Chute”, en 1983, où il se jette du haut des esca­liers de la gare Saint-Charles à Mar­seille non sans risques. Sa pro­duc­tion est mul­tiple, mêlant éphé­mère et durable, indice d’un tra­vail tou­jours en cours.

Les effets phy­siques et men­taux qu’il pro­duit et ce livre aussi pro­posent une théo­rie ana­ly­tique intem­pes­tive. Dès lors, et comme aurait pu dire Mal­larmé, rien n’aura lieu que son lieu, rien que ce lan­gage. Le lec­teur s’y trouve étonné, plus que fixé, là où de de nou­velles pers­pec­tives débordent.

jean-paul gavard-perret

Julien Blaine, Confi­dences, Edi­tions du Val de l’Arc. juin 2024, 64 p. — 9,00 € .