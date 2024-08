Stefania Balestri, Preziose miniature

Minia­tures

Stefa­nia Bales­tri vit et tra­vaille à Flo­rence. Elle est diplô­mée de l’Académie des Beaux-Arts de Flo­rence, puis s’est envo­lée vers son propre tra­vail plas­tique. Au départ, son thème s’est déve­loppé autour d’un objet : la tasse. Pour elle « Sa forme concave était attri­buable à la par­tie ana­to­mique de l’abdomen et m’a donc amené à réflé­chir sur le mater­nel et le fémi­nin.», écrit-elle. Elle a observé sa coupe comme un objet d’étude, la regar­dant de nom­breux points de vue, « avec une ten­dresse sus­pen­due à la lune, fiè­re­ment posée sur un trône, double comme deux seins de femme, pla­cée à l’intérieur d’une mai­son, conte­nant de petits objets », ajoute-t-elle.

La tasse, consi­dé­rée comme un réci­pient, est deve­nue plus tard une télé­vi­sion vide, une boîte en plexi­glas. L’artiste a rem­pli des télé­vi­seurs vides, les consi­dé­rant comme des théâtres et des boîtes en plexi­glas avec des jouets, pro­po­sant le monde de l’enfance comme une com­pré­hen­sion du monde des adultes.

Elle a aussi super­posé les boîtes en plexi­glas, créant des condo­mi­niums qui inter­agis­saient et com­mu­ni­quaient entre eux par trans­pa­rence. La tasse s’est éga­le­ment trans­for­mée en un pétale blanc, éga­le­ment comme un tout petit ventre qui peut recueillir l’eau, la rosée, avec la légè­reté sug­gé­rée par le pétale. Bales­tri a créé depuis avec elle des allées et des sus­pen­sions au pla­fond. De plus, les pétales étaient éta­lés sur de grands papiers au mur, avec des fonds peints de cou­leurs claires, et sur de grandes tasses en plexiglas.

Du théâtre télé­visé, elle a déplacé son atten­tion vers les mai­sons de pou­pées, de petites mai­sons qui repro­duisent la réa­lité sous la forme d’un jeu. Une réa­lité qui se laisse contrô­ler et mani­pu­ler. Avec son appa­reil photo, elle a exploré aussi le monde des mai­sons de pou­pées, créant une ambi­guïté entre la per­cep­tion de pièces réelles ou de jouets et pour étayer au mieux un enchan­te­ment de la féminité.

jean-paul gavard-perret

Ste­fa­nia Bales­tri, Pre­ziose minia­ture, Stu­dio 17, Pise, 2024.