Boule ange rit

(Com­ment faire)

J’écris au gré de mes extases et de mes mau­vaises idées. J’avance dans l’obscurité et ignore où je vais comme entre des lèvres, une langue et son venin aban­donné à un oubli aérien au creux de l’incompréhension.

Des mots écrits, plus rien ne res­tera de mon igno­rance et de cette inno­cence d’inoffensif loup-phoque. Le temps s’y emploie déjà.

Dans l’Olympe non des écri­vains mais d’Olympe res­tent bien des langues qui trans­mettent des par­ti­cules incen­diaires. Entre ses gui­tares, les miennes s’emmêlent en son par­fum de vanille mais ne font pas des faux.

Pla­cer la race de l’humain, je sais com­ment : mettre la dou­leur de côté, lais­ser l’instinct pas­ser et évi­ter le cycle de se repro­duire. Le tout sans décla­rer forfait.

jean-paul gavard-perret

Photo Adrian Sanson