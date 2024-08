Bernard Plossu, Mucho amor

Liber­tés

Ce livre de Plossu évoque ses plus belles années lorsqu’il pas­sait avec sa femme Fran­çoise Nuñez et leurs deux enfants du temps en Anda­lou­sie. Tou­jours avec lemo­dèle du noir et blanc, ce livre fait la suite de son Voyage mexi­cain et d’« Hiron­delles anda­louse ». Se découvrent des moments en famille, des pay­sages déser­tiques paci­fiés, des scènes de vil­lages. Tout dégage calme et sérénité.

Mais l’ouvrage est l’occasion de mon­trer des images encore jamais publiées, cou­leurs, noir et blanc, pano­ra­miques, demi-formats du pho­to­graphe. Il défi­nit cette publi­ca­tion comme «un livre mani­feste » de sa propre liberté.

Cette sen­sa­tion d’être libre et d’exister per­met de retrou­ver les codes d’un monde tu et caché que l’auteur a su revi­si­ter pour le faire par­ta­ger voire nous émer­veiller comme au sein même de la pau­vreté. Le déclas­se­ment crée néan­moins une vérité d’incorporation et de pré­sence sans fards ou artifices.

Ces pho­tos ne craignent donc rien pour des inti­mi­tés sug­gé­rées. Mais, ici, le regar­deur semble par­ta­ger un rêve étoilé tant ces cli­chés redoublent de vir­tuo­sité, gage de sim­pli­cité poétique.

jean-paul gavard-perret

Ber­nard Plossu, Mucho amor, édi­tions Lamain­donne, 2024, 108 p. — 40,00 €.