Plages aux romantiques

Les années 20 sont pour Tasha, dyna­miques, pleines de rebon­dis­se­ments. Elles ont été mar­quées par des ren­contres dou­lou­reuses avec le deuil, une rup­ture sou­daine, un nou­veau flirt, des voyages à tra­vers le monde et, sur­tout, un rôle dans la comé­die musi­cale Illi­noise de Broad­way qui était une médi­ta­tion intros­pec­tive sur l’amour, avec quelques moments de réflexion sur l’avenir.

Avec All This and So Much More, Tasha est tour­née vers l’extérieur. Elle semble épa­nouie pour prendre la vie. L’album recèle un son ambi­tieux (en par­tie grâce à la pro­duc­tion de Gre­gory Uhl­mann) par des drones ciné­ma­to­gra­phiques, des bois orches­traux, des gui­tares éblouis­santes enchevêtrées.

L’ensemble, écrit en 2022 et 2023 (avant le cas­ting de Tasha pour Illi­noise), aligne des chan­sons qui évoquent l’amitié, le cha­grin d’amour, le flirt, le doute. Une telle salade de fruits suave est de sai­son et en rien dans un fri­gi­daire.

Tout s’exhale avec roman­tisme et tendresse.

jean-paul gavard-perret

Tasha, All This And So Much More, Bayo­net Records, Modu­lor, 2024.