Liam McIlvanney, Retour de flamme

Que la lutte contre la cri­mi­na­lité est…

Duncan McCor­mack est un ins­pec­teur de police qui a mis fin aux crimes du Qua­ker, un tueur en série com­posé d’un couple de cri­mi­nels. Parce qu’il a fait tom­ber Peter Levein, le grand patron de la police judi­ciaire de Glas­gow pour cor­rup­tion, il a dû quit­ter la ville et s’engager dans les rangs de la Metro­po­li­tan Police de Londres.

Après une his­toire sen­ti­men­tale de trois ans et demi et avoir servi six ans dans la capi­tale, il est de retour dans la ville pour faire le job. Il veut faire tom­ber Wal­ter Stuart Mait­land. Celui-ci trempe dans tous les domaines cri­mi­nels de la ville : drogue, pro­tec­tion mon­nayée, paris clan­des­tins, filles…

Alors qu’il rentre d’un jog­ging, l’inspectrice Liz Nicol, une de ses équi­pières, l’attend au pied de son immeuble. Alan Had­dow charge sa bri­gade d’enquêter sur un meurtre dans le quar­tier Par­tick. Là, sur un tas d’ordures, ils découvrent le cadavre d’un homme tor­turé, tabassé à mort. Or, quelques jours avant, l’incendie d’un dépôt d’alcool de contre­bande a entraîné la mort de quatre per­sonnes brû­lées vives, une mère et sa fille, un vieil homme et un corps non iden­ti­fiable.

Mais, quand une bombe explose dans un pub tenu par le mafieux Hugh Mait­land, le frère de Wal­ter, Dun­can et Liz se retrouvent au cœur d’un mael­ström d’événements qui les place en situa­tion périlleuse…

L’enquête est menée par le superbe duo que forme ce poli­cier rejeté par les siens parce qu’il a com­battu une cor­rup­tion au sein de la police, qui est homo­sexuel, et cette ins­pec­trice, une des rares femmes qui exerce cette pro­fes­sion à l’époque dans un milieu macho au pos­sible. Le roman­cier place son récit entre le 22 juin et le 16 juillet 1975. Il ne faut pas oublier que c’est seule­ment en 1967 que l’homosexualité n’est plus un crime en Angle­terre et au pays de Galles. Cette loi n’est léga­li­sée en Écosse qu’en 1980 et en Irlande du Nord en 1982.

Pour chaque per­son­nage, Liam McIl­van­ney livre une étude détaillée, dres­sant des por­traits psy­cho­lo­giques d’une grande pro­fon­deur, mon­trant les diverses figures qui évo­luent dans cette ville gan­gré­née par le crime. La cor­rup­tion est patente dans tous les sec­teurs, dans tous les milieux. Il brosse une remar­quable étude de mœurs, une pein­ture sociale des notables aux cri­mi­nels, maté­ria­li­sant les ségré­ga­tions de fait. Il fait état de la ten­sion entre reli­gion, la guerre plus ou moins lar­vée entre catho­liques romains et angli­cans, entre catho­liques et protestants.

Dans un Glas­gow glauque à sou­hait, où le crime règne en maître, le roman­cier lance ses héros dans un traque pour ten­ter de mettre hors d’état de nuire une bande de mal­frats qui ont pignon sur rue. Mais les liens entre des groupes de poli­ciers cor­rom­pus, ambi­tieux, les deals pas­sés avec des truands de la pire espèce peuvent-ils jus­ti­fier le fait que la fin jus­ti­fie les moyens ?

Et l’auteur raconte avec un souci du détail et la volonté d’être le plus authen­tique pos­sible l’histoire récente de la ville, de ses quar­tiers, donne les noms de lieux de son intrigue et les situa­tions de l’époque. Il livre une belle expli­ca­tion sur la mise à feu pour que cela paraisse acci­den­tel, sur la pro­pa­ga­tion des flammes, les inci­dences de la cha­leur sur cer­tains éléments.

Avec une intrigue divi­ne­ment char­pen­tée, des enquê­teurs au fait des dif­fé­rents éche­lons dans la popu­la­tion de la ville, Liam McIl­van­ney offre une enquête envoû­tante jusqu’à un dénoue­ment surprenant.

serge per­raud

Liam McIl­van­ney, Retour de flamme (The Here­tic), tra­duit de l’anglais (Écosse) par David Fau­quem­berg, Édi­tions Métai­lié, coll. “Biblio­thèque écos­saise – Noir”, mars 2024, 592 p. — 23,00 €.