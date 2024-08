Gian-Paolo Barbieri, Behind Fashion

La pas­sion et le rêve

Gian Paolo Bar­bieri, figure majeure de la pho­to­gra­phie de mode, est célèbre par son esthé­tique raf­fi­née. Il explore la beauté sous toutes ses formes par un sens aigu de la com­po­si­tion et un usage magis­tral de la lumière. Il a immor­ta­lisé les visages les plus ico­niques de la mode et du cinéma et a col­la­boré avec les plus grandes mai­sons de cou­ture (Valen­tino, Armani, Yves Saint Laurent et Dolce & Gab­bana), et des maga­zines dont Vogue, Vanity Fair et Harper’s Bazaar.

Ses pho­to­gra­phies, sou­vent ins­pi­rées par le cinéma et l’art clas­sique, se dis­tinguent par leur sophis­ti­ca­tion intem­po­relle et leur capa­cité à racon­ter une his­toire en une seule image. Ses voyages à tra­vers le monde ont enri­chi des cultures et des pay­sages par son approche unique et à son œil infaillible pour le détail.

Son objec­tif, tel qu’il le dit, est “de rendre la vie plus belle”. Il retient comme influence Richard Ave­don. Mais ce qui le touche plus par­ti­cu­liè­re­ment sont ses pho­tos de la nature. S0n uni­vers a bifur­qué très jeune la pre­mière fois que son frère l’a emmené au cinéma : “j’ai vu des images se suc­cé­der, c’est là que mon monde a changé”, écrit-il.

Ce qui l’intéresse le plus dans une image reste l’équilibre entre tous les élé­ments. Et il se nour­rit de ses pas­sions et de culture afin de faire croître son propre ima­gi­naire. Quant au rêve qui lui reste : pho­to­gra­phier la Sicile dans son ensemble. Comme elle, les images res­tent la sève vitale qui accom­pagne sa vie quo­ti­dienne. Sur­tout les images en noir et blanc, car pour lui la la cou­leur est vulgaire.

jean-paul gavard-perret



Gian-Paolo Bar­bieri, Behind Fashion, House of Lucie Ostuni, Ostuni, jusqu’au 31 août 2024.