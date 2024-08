Emma Grosbois, Comme

La vie à l’envers

Ce pro­jet pho­to­gra­phique met en exergue une forme de jour­nal intime mais dénué du « moi » de la créa­trice. Bref, son « moi est haïs­sable » mais de fait elle l’habite et crée le monde qu’elle regarde.

Dans chaque photo du livre, le regar­deur peut inven­ter le puzzle d’une femme en une forme de sim­pli­cité par la sophis­ti­ca­tion. Demeure un mys­tère urbain là où le sujet du sujet est absent puisque le « comme » ne donne que des indications.

La voya­geuse com­mença par un tra­vail sur les autels domes­tiques à Palerme. Ici, à l’inverse, se dévoilent des lieux dont les élé­ments consti­tuent une sorte de laby­rinthe du regard et per­mettent de ques­tion­ner le rap­port aux images et à l’œil lui-même.

Emma Gros­bois semble s’y perdre mais règne en maî­tresse. Le dogme quasi chré­tien de la Révé­la­tion passe par des effets par­fois alam­bi­qués, par­fois plus sub­tils de décors, sur­faces et volumes.

L’artiste se met à leur ser­vice là où les scé­no­gra­phies paraissent moins des arti­fices que des arte­facts. Les pho­to­gra­phies pré­sentent des mises en abyme, où la limite entre le vu et la regar­dante, entre objet et sujet, devient une inter­ro­ga­tion.

Le style est recon­nais­sable parmi tous : cadrage, cou­leurs jamais trop vives offrent un regard dif­fé­rent d’une telle femme en quête d’elle-même. L’appareil pho­to­gra­phique aime ce qu’il voit et le regar­deur entre dans ce jeu de res­pect, d’inspection et de son double : l’introspection.

jean-paul gavard-perret

Emma Gros­bois, Comme, Co-production Zoême, Mar­seille, et Fili­granes édi­tions, Paris, 2024, 88 p.- 23,00 €.