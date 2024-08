Du ciel à la terre

Le musée Orga­nica est un musée d’art envi­ron­ne­men­tal très répandu situé dans le cadre splen­dide du parc Lim­bara. Fondé en 2020, le musée déve­loppe un dia­logue entre l’art contem­po­rain et la nature.

Alex Pinna pro­pose un rendez-vous popu­laire pour l’art contem­po­rain au niveau inter­na­tio­nal. Ici, un élé­ment qui non seule­ment dia­logue avec le lieu hôte, mais s’ouvre éga­le­ment à des réflexions pro­fondes sur l’environnement, l’humanité et l’interconnexion avec la nature.

Existe là un scé­na­rio entre le lieu et son ciel. Une volonté de média­ti­ser pen­sée et ima­gi­na­tion se crée pour ouvrir à un para­digme de l’air.

jean-paul gavard-perret

Alex Pinna, Alla fine dell’arcobaleno, a cura di Ivo Sera­fino Fenu, Orga­nica, Museo di arte ambien­tale nel Parco del Lim­bara, Tem­pio Pau­sa­nia, du 4 août au 18 sep­tembre 2024.