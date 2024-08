Marie-Anne Bruch, Haïkus de la belle saison

La saveur des pins, du vent et de la mer

Que se passe-t-il dans l’espace des haï­kus de Marie-Anne Bruch ? Dans leur lieu étroit — dont c’est la règle -, tout est spa­cieux au nom de la sai­son souf­flée par une mou­vance conta­gieuse. Chaque haïku crée une éner­gie légère, aérienne par la pré­ci­sion d’une telle auteure et sa puis­sance : elle retient sur le cla­vier des sens ce qui compte et dans l’éventail de l’émotion.

Face à la mono­to­nie et cer­taines concu­pis­cences ani­males, et très rigo­riste sur sa démarche poé­tique, Marie-Anne Bruch choi­sit la maî­trise de la pré­ci­sion, là où un orage, une nuée de mou­che­rons, des « Taches de soleil / dans le sous-bois – Un Renoir / Gran­deur nature » créent la fascination.

Dans chaque poème l’horizon se pré­pare au jour. La recherche devient une exi­gence : éteindre par­fois une cer­taine lumière per­met de la voir se lever entre le vu et le non vu dans l’espoir d’une greffe sur ce qui demeure. Res­tent aussi des écailles sonores. Elles étonnent en buées de traces où la créa­trice retourne vers l’essentiel

Chaque haïku ouvre une fenêtre. Nous avons besoin d’un ciel, d’une sil­houette d’arbres, d’un bruis­se­ment d’oiseaux. Ici la conscience n’aime pas l’invisible mais elle se dis­sout, se confond dans une rela­tion trouble créée d’impressions, d’esquisses, de structures

L’ensemble sous son appa­rent désir d’abstraire un peu — vu la règle du genre — va vers un espace qui ne peut se mani­fes­ter que par lui. Il y a là des tra­jets et des contre tra­jets et, in utero, l’histoire pudique d’une telle femme pour dire le juste, le vrai et le beau.

jean-paul gavard-Perret

Marie-Anne Bruch, Haï­kus de la belle sai­son, Edi­tions Encres Vives, coll. Lieu, Fron­ti­gnan, 2024, 32 p. — 6,60 €.