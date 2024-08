Sylvain Runberg & Éric Chabert, Outlaws — t.02 : “Les rivages de Midaluss”

Le par­cours tour­menté d’une jeune fugueuse…

Après huit albums consa­crés à Orbi­tal, cette sta­tion qui abrite l’ODI, où Caleb Swany et Mézoké se sont illus­trés de belle manière, le scé­na­riste déve­loppe une série paral­lèle. Si l’ombre de Caleb plane, c’est sa sœur qui est mise en avant. Elle mène une acti­vité délic­tueuse de voleuse de véhi­cules de luxe.

Dans ce tome, Syl­vain Run­berg la met en scène dans une suite d’opérations toutes plus dan­ge­reuses les unes que les autres, ne sachant pas qu’elle est la cible à la fois de la police et des tenants du Clan des Cimes. Elle fait équipe avec un per­son­nage sin­gu­lier, un extra­ter­restre qui aime l’esbrouffe, mais spé­cia­le­ment les conflits.

C’est un récit tonique, aux actions dyna­miques qui abou­tissent à de beaux coups de théâtre et un dénoue­ment plein de pers­pec­tives, quelles soient posi­tives ou négatives.

Le récit débute par un retour en 2280 quand, à Sao Paulo, le jeune Caleb Swany reçoit son diplôme de l’École Mili­taire inter­na­tio­nale, avec une men­tion d’excellence. Il tient à remer­cier le colo­nel Hec­tor Ulrich, son tuteur qui l’a aidé depuis la mort de ses parents dans un atten­tat à Prague alors qu’il avait seize ans. Mais Kris­tina, sa sœur, lui manque depuis sa dis­pa­ri­tion il y a un an.

Celle-ci a été aidée par des tra­fi­quants non humains à quit­ter le sys­tème solaire. Or, il est dif­fi­cile de la loca­li­ser dans une Confé­dé­ra­tion qui compte des mil­liers de pla­nètes habi­tées. C’est alors que Evona Toot, qui vient d’être nom­mée à la tête de direc­toire de l’Office Diplo­ma­tique Inter­mon­dial, impres­sion­née par ses résul­tats, lui pro­pose un stage au sein de l’ODI sur Orbital.

Sur la pla­nète Drenn, dans la cité de Mida­luss, un couple se fait voler son aéros­peed. L’holomask pourri que porte le voleur pour avoir le visage du por­tier de l’hôtel se dérègle et laisse appa­raître le visage de Kris­tina. Elle s’est asso­ciée avec Zachary afin de voler des véhi­cules pour le compte d’un chef de bande qui les exploite.

La police fait le rap­pro­che­ment avec les mas­sacres per­pé­tués par le Clan des Cimes à Kessmo. Kris­tina se retrouve la cible dans une traque sanglante…

C’est à Éric Chab­bert que revient la charge de la mise en images après Serge Pellé qui assu­rait les illus­tra­tions de la série ori­gi­nale. Il a été séduit par ce pro­jet de spin-off. Pour ce faire, il pro­pose un tra­vail en cou­leur directe avec un des­sin qui, s’il est un peu moins réa­liste, est plus expres­sif dans cet uni­vers de science-fiction.

Ce space-opera demande une créa­ti­vité et une inven­ti­vité sans faille pour mettre en images ces socié­tés extra­ter­restres, avec ces per­son­nages d’autres civi­li­sa­tions et les décors qui vont avec. Chab­bert réa­lise, dans ces domaines, un sans-faute et donne des planches magnifiques.

Ce tome 2 conforte tout le bien que l’on pou­vait pen­ser après la lec­ture du tome 1 (août 2022 — Dupuis) et ouvre la pers­pec­tive d’une suite fascinante.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg (scé­na­rio) & Éric Cha­bert (des­sin et cou­leur), Out­laws — t.02 : Les rivages de Mida­luss, Dupuis, coll. “Grand Public”, mai 2024, 56 p. — 15,50 €.