(Pour­quoi la psychanalyse?)

Là quand ? Gou­rou, ton psy­cha­na­lyste te dit “Je n’existe pas”, parce que “Je” est un autre. Mais tu restes comme Thym-Thym sur la lune ou en mille houx. A l’école, tu étais déjà cancres des plus las et gras.

Tu te sens par­fois plus homme que femme, miso­gyne et amou­reuse autant de Bal­thus que de Frida Kahlo. Au fil du temps, en mai­gris­sant, ton visage s’est émacié.

Tu gardes de longs che­veux roux et trop de tes lèvres plus ou moins roses et nacrées. A ce pro­pos, tu n’aimes pas le mot “vulve” mais le mot “yoni” de la tra­di­tion tan­trique.

Tu ajoutes que ton psy te parle comme tu sais déjà le faire. Tu passes ici presque une heure, béat et affi­chant un large sou­rire de faux benêt.

jean-paul gavard-perret

Photo : Olaf Martins