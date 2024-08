Patrizia Cavalli, Mes poèmes ne changeront pas le monde

Poésie et blessures

Cette édi­tion ras­semble trois recueils : Mes poèmes ne chan­ge­ront pas le monde (Le mie posie non cam­brie­ranno il mondo, 1974, dédié à Elsa Morante), Le Ciel (Il Cielo, 1981) et Le moi sin­gu­lier qui n’est qu’à moi (L’io sin­go­lare pro­prio mio, 2006). Ces recueils sont com­po­sés de très courts poèmes où la futi­lité des thèmes n’est qu’apparente. L’expression sub­tile de sen­ti­ments, de sen­sa­tions oppose une réa­lité tou­jours trop étroite à l’aspiration au gran­diose. L’autobiographie et le lyrisme côtoient l’humour et la déri­sion. En quelques mots, quelques lignes suf­fisent à faire sur­gir une vision du monde très singulière.

Cette écri­ture se carac­té­rise aussi par des aspects vision­naires, évo­ca­teurs en un lexique mixte et hybride, mais sa condi­tion est d’une pureté sans faille. Si bien que tout est dit avec pré­ci­sion. L’esprit est guéri de son malaise, de la mala­die de l’imprécision au sein de thèmes récur­rents : le corps, la dépres­sion, l’hypocondrie et la mala­die.

Entre autres, le can­cer dont elle écri­vit : « Je ne sais pas ce qui est le pire, la mala­die ou les remèdes. Je suis dépri­mée parce que les médi­ca­ments m’ont enlevé ma force et que les cures m’ont enlevé ma mémoire. C’est la vérité : on ne peut pas écrire de la poé­sie si on n’a pas de mémoire. » Le reste c’est sur­tout ses mots, ceux d’une guerre per­due mais son œuvre devint la norme de l’urgence. En déviant un peu la main qui écrit les­te­ment, elle fuyait la ful­gu­ra­tion sans regar­der à la dépense mais sans un mot inutile à ajou­ter. Bref, elle écri­vit comme une bles­sée par balles et, écrit-elle, “je vends très chè­re­ment ma peau”.

Mais à tout ce qui venait trou­bler le silence, elle a dit merci.

jean-paul gavard-perret

Patri­zia Cavalli, Mes poèmes ne chan­ge­ront pas le monde, tra­duit de l’italien par Danièle Fau­ge­ras & Pas­cale Janot, Pré­face de Gior­gio Agam­ben, Edi­tions des Femmes, Antoi­nette Fouque, Paris, 2024, 490 p. — 23,50 €.