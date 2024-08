Oui (Thomas Bernhard / Célie Pauthe)

© Jean-Louis Fernandez

Ques­tion­ne­ments perpétués

Sur le pla­teau, il y a juste une chaise, un sac pou­belle et une bou­teille d’eau. Un homme semble venir faire une lec­ture. Claude Dupar­fait, très ger­ma­nique, brosse avec pré­ci­sion la situa­tion grâce à sa dic­tion pré­cieuse et enga­gée. Par sa déli­ca­tesse et sa cir­cons­pec­tion, il res­ti­tue avec appli­ca­tion la prose dubi­ta­tive de Tho­mas Bern­hard.

La des­crip­tion pré­sen­tée est minu­tieuse ; elle paraît long­temps sans objet. C’est qu’il s’agit d’analyser et d’interroger des ten­dances inté­rieures qui se dis­solvent dans la mor­sure de leur propre mani­fes­ta­tion. On a affaire à une ren­contre dont on ne sait si elle est fan­tas­ma­tique. Il est ques­tion de com­po­ser des dis­po­si­tions pour en res­ti­tuer les pro­prié­tés, à jamais impropres à une nou­velle idéalisation.