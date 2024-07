Marta Bevacqua, Her out there

Calme et volupté

Par et pour chaque por­trait de femme, la pho­to­graphe ita­lienne Marta Bevac­qua, trans­met un frag­ment d’histoire. Celle-ci ne se veut pas ordi­naire mais, par cette image fixe, l’artiste offre au regar­deur de la beauté, de l’imaginaire, des rêves.

Le choix de ses modèles est fon­da­men­tal. La pho­to­graphe cap­ture soi­gneu­se­ment chaque per­son­nage tout en explo­rant dif­fé­rentes beautés

Chaque image cap­tive les sens et emmène dans des lieux où la réa­lité n’est pas tou­jours pré­sente de manière évi­dente. Ce titre Her out there est une mer­veilleuse façon d’admirer l’impossible par l’art éblouis­sant que Marta Bevac­qua cap­ture à tra­vers son objec­tif.

C’est pour­quoi, avec elle, la pho­to­gra­phie comme créa­tion abso­lue par contact avec la vie appro­fon­dit l’apparence et révèle des céré­mo­nies secrètes fomen­tées dans ses chambres noires dont nous ne connais­sons pas for­cé­ment les secrets..

jean-paul gavard-perret

Marta Bevac­qua, Her out there, Edo­tions NHP, coll. « Col­lec­tive shorts», 2024, 112 p. — 40,00 €.