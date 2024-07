Thibault Biscarrat, Maelstrom suivi de Règnes et métamorphoses

Écri­ture

Le petit livre de Thi­bault Bis­car­rat, petit non point de valeur mais de volume, gagne par son carac­tère ellip­tique, retenu, vibrant juste au seuil, au bord de ce que le poème semble vou­loir abor­der. Donc, ce petit livre, dont l’édition est soi­gnée grâce à sa rete­nue, nous pro­pose une écri­ture raf­fi­née, racée, épu­rée, res­tant tou­jours lyrique afin de lais­ser chan­ter les épi­thètes comme quelques notes de musique, juste une por­tée, très peu, par­ti­cu­liè­re­ment dans les formes courtes de tan­kas – ou avoi­si­nant le tanka – ou encore avec des dis­tiques assem­blés par trois, il s’agit de dire beau­coup en quelques lignes. Le mes­sage est spi­ri­tuel, se res­ser­rant sur des mots, des choix d’images, mais sur­tout cher­chant l’économie, la beauté volontaire.

Le monde extérieur,

L’anéantissement du moi,

Les fleurs sauvages,

Nous sommes, là, jetés au monde

Ici-bas.

Ou

L’orchidée effleure ton regard.

Et tu t’endors à l’ombre du chêne.

Ton visage cour­tise la pierre.

La pierre défait les nœuds de l’orage.

Les minutes mesurent la fer­veur des secondes.

La joie régente le monde.

Mais l’écriture ne fait pas un poème sans en venir à détou­rer un uni­vers per­son­nel, une vision du monde, un style don­nant à voir le poète dans sa nudité. Ici, un peu la dou­leur, l’œuvre humaine, que le lec­teur peut rap­por­ter à la vanité de l’Ecclésiaste, à une morale, à une axio­lo­gie — laquelle sert la beauté du poème, mon­trant qu’écrire n’est pas vain mais pro­duit une alchi­mie avec celui que la poé­sie trans­forme en Être.

La matière inanimée,

Le nihi­lisme, le doute,

Les psy­cho­né­vroses,

Voilà far­deaux de l’existence,

Elan vers la chute.

Peut-être y a-t-il un ver­sant noir à la spi­ri­tua­lité, trop de dou­leur ou des larmes don­nées aux dieux, une noir­ceur qui confine sans doute à la lucidité.

L’air est obscur,

La crainte se fait sentir.

Les choses sont redoutables,

La dou­leur est éternelle.

L’amour est oublié,

L’espérance s’en est allée.

Et même si le troi­sième mou­ve­ment du texte se situe à un autre niveau, peut-être en rela­tion avec les Can­tos qui ignore la par­ti­tion des deux pre­mières par­ties en tan­kas et dis­tiques, il laisse entre­voir une ouver­ture vers un monde plus gra­phique, plus éclaté.

Pour être un tan­ti­net exhaus­tif, je dirais que Règnes et méta­mor­phoses, le second livre de l’ouvrage, reprend l’esthétique du XVIIIème siècle de la nature morte et ses pein­tures de fleurs, signi­fiant la fra­gi­lité de la vie, la beauté éphé­mère aussi de toutes ces fleurs, dont un simple lys est davan­tage que la toge du roi Salomon.

Il faut prendre ce livre comme il est, chant qui ne laisse pas appa­raître l’effort, le labeur, qui pour­raient entra­ver le lec­teur, lequel se laisse glis­ser même si le grain du texte retient l’œil, jusqu’à une dyna­mique propre et originale.

didier ayres

Thi­bault Bis­car­rat, Mael­strom suivi de Règnes et méta­mor­phoses, éd. ars poe­tica, 2024, 90 p. - 18,00 €.